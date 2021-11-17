В Вологде ищут безмасочников и нарушителей QR-режима

Фото: портал Администрации города

В Вологодской области буйствует четвертая волна коронавируса. Количество ежедневно заболевающих COVID-19 перевалило за четыре сотни. В регионе каждый месяц продлевают режим повышенной готовности...

Не все вологжане ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих. Поэтому в Вологде работают мобильные группы для проверки санитарных требований. Туда входят представители Администрации города Вологды, Роспотребнадзора и УМВД. Бригады выявляют безмасочных продавцов и посетителей общественных мест.

В учреждениях, которые попали под ограничения, проверяют QR-коды о вакцинации. Напомним, с начала ноября посетители заведений общественного питания, кинотеатров, театров, учреждений культуры и спорта должны быть привиты от коронавируса, либо предъявить ПЦР-тест. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Вакцинация поможет достичь коллективного иммунитета, а вологжане смогут вернуться к обычной жизни

С начала месяца мобильные группы проверили более 4 тысяч объектов, им удалось выявить 117 нарушителей. Всего 9 из них о несоблюдении требований о QR-кодах - это и обычные граждане, и должностные, юридические лица. В заведениях часто не оказывалось специального сотрудника, который был бы ответственен за проверку кодов и сверку с паспортом. Кстати, отсканировать код можно даже смартфоном, скачав специальное приложение. В некоторые телефоны функция уже встроена изначально.

В одном из кафе на улице Козленской обнаружили нарушение противоэпидемических требований. Посетителей не проверяли на QR-коды, не обеспечили дистанцию между посадочными местами. Кроме того, в общепите не было бактерицидных ламп на линии раздачи, как и прибора для измерения температуры тела. Напомним, что непривитые граждане могут брать заказы на вынос.

Нарушителям санитарных требований грозит до 30 тысяч рублей штрафа для граждан, до 50 тысяч для должностных, а до 300 тысяч для юридических лиц.

В Череповце тоже активно отлавливают безмасочных горожан.