В Вологде появился мобильный офис по развитию общественных пространств

Фото: администрация города Вологды

В областной столице устанавливают передвижной мобильный офис для встреч вологжан и специалистов по вопросам развития общественных пространств. Открытие запланировано на конец ноября. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

В конце месяца специалисты начнут изучать площадь Революции, а в декабре - собирать пожелания местных жителей по благоустройству этого пространства. Все желающие могут обсудить с Лабораторией городской среды интересующие вопросы.

Куратор Лаборатории городской среды Надежда Снигирева пояснила: "Пандемия ввела ограничения на проведение встреч, поэтому мы хотим протестировать новые форматы коммуникации с жителями и приглашаем всех к участию в городских проектах, часть из которых будет посвящена благоустройству общественных пространств центра Вологды. Начинаем именно с площади Революции как одного из самых крупных и многофункциональных объектов города, но жители могут туда обращаться и с предложениями по другим объектам благоустройства, которыми занимается Лаборатория".

Мобильный офис собираются перемещать в другие общественные пространства - так вологжанам будет удобнее вносить свои предложения по разным проектам, а архитекторы получат обратную связь от города.

Помещение офиса будет отапливаемым. График работы разместят в соцсетях. Проект создали по инициативе Администрации города и Лаборатории городской среды, которая работает уже 1,5 года. За плечами архитекторов несколько ярких общественных пространств, таких как бульвар Пирогова, Осановская роща, а в проекте - площадь с фонтаном у ЦУМа и Затоновский берег.