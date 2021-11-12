Купол вологодской церкви отвалился и опасно завис

Купол закрепили, чтобы он не упал на людей и не разрушился. Фото: Арктический спасательный центр " Вытегра" МЧС России

Спасатели Арктического СУНЦ "Вытегра" закрепили купол разрушающейся церкви, так они устранили угрозу обрушения купола. К спасателям обратилась администрация сельского поселения Анхимовское Вытегорского района: власти озаботились - в любую минуты может произойти ЧП, пострадать люди. У полуразрушенной Спасской церкви, которая расположена в деревне Анхимово, отвалился купол и лежал на скатной крыше. В любой момент он мог бы рухнуть вниз.

На место выехали вытегорские спасатели. Оценив ситуацию, было решено закрепить купол на крыше: чтобы снять его, не повредив, необходима спецтехника.

Место вокруг здания церкви спасатели обнесли оградительной лентой и предупредили местных жителей об опасности.

Церковь Спаса Нерукотворного Образа находится в полуразрушенном состоянии. Фото: Арктический спасательный центр " Вытегра" МЧС России

Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Вытегорском погосте в селе Анхимово - каменная трёхпрестольная церковь с отдельно стоящей колокольней. Она построена в 1780 году вместо деревянной Никольской церкви. В настоящее время находится в полуразрушенном состоянии.