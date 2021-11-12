Бабушки и дедушки в Вологодской области стали активнее оваивать digital

Оказалось, что все больше людей старшего поколения переходит с кнопочных телефонов на современные смартфоны, а за последние два года объем потребляемого ими интернет-трафика вырос почти втрое.

Изучив обезличенные данные big data, специалисты МегаФона пришли к выводам, что большая часть пенсионеров региона активно использует смартфоны. За последние два года доля пользователей в возрасте 60+, перешедших на гаджеты, выросла на 10% и составила почти 20% от всех пользователей современными мобильными устройствами. Самыми популярными стали модели средней ценовой категории – Huawei Honor 7A, Xiaomi Redmi 7A, Samsung Galaxy A10.

«Вологжане в почтенном возрасте всё чаще делают выбор в пользу умных гаджетов. Кого-то знакомят с новыми технологиями дети и внуки, а кто-то сам изучает инновации – в условиях самоизоляции нам всем пришлось осваивать технологии. А повсеместная цифровизация позволяет пенсионерам комфортно и дистанционно подать, например, заявление в Пенсионный фонд или заказать доставку продуктов и лекарств на дом. В связи с этим уменьшается количетсво «кнопкофонов» на 13% – до 44%, среди всех пользователей кнопочными телефонами», – прокомментировала директор Вологодского отделения МегаФона Алла Лебедева.

Вместе с тем почти в два раза выросло потребление интернет-трафика среди возрастной аудитории. Год назад каждый житель Вологодской области старше 60 лет скачивал в среднем по 1,5 Гб в месяц, что сопоставимо с прослушиванием 15 песен ежедневно. К октябрю 2021 года этот показатель увеличился до 3 Гб, использовав которые, можно, например, посмотреть несколько фильмов в хорошем качестве. 68% трафика пришлось на 4G. Самые активные «качающие» 4G-пользователи среди пожилых абонентов зафиксированы в Череповецком, Сокольском, Вологодском и Великоустюгском районах.

Осваивают пенсионеры и бесконтактные платежи через смартфоны (NFC). За два года число таких операций в Вологодской области среди абонентов оператора старше 60 лет выросло почти в два раза. На сегодня доля пользователей, оплачивающих покупки при помощи гаджетов составила почти 16% от общего числа клиентов МегаФона в данной возрастной категории.

При этом ожидаемо, что больше всего бабушки и дедушки региона беспокоятся о своих внуках, поэтому одной из самых востребованных услуг у них стал: «Родительский контроль», позволяющий получить информацию о местонахождении младших родственников. За два года пожилые абоненты оператора стали подключать эти сервисы в два раза чаще.