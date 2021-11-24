Программа SKODA БОНУС даст возможность сэкономить на сервисе

Проводите регламентное техническое обслуживание своего автомобиля в нашем дилерском центре ŠKODA, накапливайте бонусные баллы и оплачивайте ими до 50% суммы чека будущих обслуживаний.

Чтобы присоединится к программе лояльности нужно:

1. Зарегистрироваться в Личном кабинете ŠKODA и добавить информацию о своем автомобиле в гараж.

2. Обслужить свой автомобиль в «Автоэкспресс» и затем копить бонусные баллы за каждое регламентное техническое обслуживание.

3. Накопленные бонусные баллы можно использовать для создания сертификатов и выгоды до 50% на приобретение оригинальных деталей или аксессуаров в официальном сервисном центре ŠKODA «Автоэкспресс».

Кроме того, дилерский центр «Автоэкспресс» предлагает выгоду на сервисное обслуживание в размере 10% при первом визите! Узнать о подробностях акции можно по телефону + 7 (8172) 28-20-00.

Запись на сервис: https://skoda-avtoexpress.ru/service/apps/service-form

Наш адрес: г. Вологда, ул. Северная., д. 25А

E-mail: reception@skoda-avtoexpress.ru

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