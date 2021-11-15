Где и как хранить шины?

Где и как хранить покрышки? Для начала стоит определиться, а пригодны ли они к дальнейшей эксплуатации. Для этого следует замерить высоту протектора на снятых колесах и удостовериться, что не закончился срок годности. Дата выпуска покрышек обычно нанесена на шину в формате недели и года выпуска и состоит, соответственно, из четырех цифр. При этом нужно учесть, что срок годности покрышек составляет 5 лет.

Как сделать обработку и подготовить к хранению? Если резина пригодна для дальнейшей эксплуатации, нужно позаботиться о ее надлежащем хранении, при этом не сделав ее состояние хуже, чем оно есть на данный момент. Для этого нужно следовать нескольким простым правилам:

· Очистить поверхность от следов ГСМ и других химических веществ, убрать камешки, застрявшие в протекторе, и другие инородные тела. Если этого не сделать, то в течение нескольких месяцев они могут разъесть резиновый слой покрышки.

· Применить специальные средства, предотвращающие пересыхание резины. Большинство автомобилистов редко использует подобные средства, потому что смыть их по истечению сезона хранения бывает сложно и нести дополнительные расходы никто не хочет.

· Маркировать колеса, указывая сторону и ось на которых была установлена покрышка. Это делают мелом на внутренней стороне каждой шины.

Также стоит отметить, что летние и зимние шины отличаются своим составом, поэтому и храниться они должны с поправкой на соответствующий температурный режим. Летние колеса в зимний период нельзя хранить в промерзающем помещении. Идеальный температурный режим для летней резины около 20 градусов цельсия, а подходящая влажность составляет около 60%.

Зимние покрышки нельзя хранить на открытом солнце под прямыми ультрафиолетовыми лучами или в помещениях с высокой температурой. Температурный режим и влажность для зимней резины такие же, как и для летних покрышек.

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