20 детей погибли на Вологодчине с начала года

Весь город потрясла гибель юной вологжанки Сони Жаворонковой. Фото: Евдокия САХАРОВА

Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Вологодской области Ольга Смирнова озвучила шокирующую цифру погибших детей. Всего с начала года погибло 20 детей.

Информация была озвучена на совещании по профилактике гибели и несчастных случаев с детьми.

В своём выступлении отметила рост преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе сексуального характера.

Дети гибнут в ДТП , на пожарах, на водоёмах, при падении из окон, от выстрела ружья на рыбалке, убийства, суицидов, придавлении во сне матерью грудного ребёнка.

Ольга Александровна обратила внимание педиатров на необходимость незамедлительного информирования о случаях жестокого обращения с детьми, проведения профилактических бесед об опасности антимоскитных сеток.

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