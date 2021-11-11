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Общество11 ноября 2021 15:00

20 детей погибли на Вологодчине с начала года

Уполномоченный по правам ребенка назвала главные причины трагедий
Иван Чухнин
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Весь город потрясла гибель юной вологжанки Сони Жаворонковой.

Весь город потрясла гибель юной вологжанки Сони Жаворонковой.

Фото: Евдокия САХАРОВА

Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Вологодской области Ольга Смирнова озвучила шокирующую цифру погибших детей. Всего с начала года погибло 20 детей.

Информация была озвучена на совещании по профилактике гибели и несчастных случаев с детьми.

В своём выступлении отметила рост преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе сексуального характера.

Дети гибнут в ДТП , на пожарах, на водоёмах, при падении из окон, от выстрела ружья на рыбалке, убийства, суицидов, придавлении во сне матерью грудного ребёнка.

Ольга Александровна обратила внимание педиатров на необходимость незамедлительного информирования о случаях жестокого обращения с детьми, проведения профилактических бесед об опасности антимоскитных сеток.

Подробности здесь:

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