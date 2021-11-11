20 детей погибли на Вологодчине с начала года

Весь город потрясла гибель юной вологжанки Сони Жаворонковой.
Фото: Евдокия САХАРОВА
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Вологодской области Ольга Смирнова озвучила шокирующую цифру погибших детей. Всего с начала года погибло 20 детей.
Информация была озвучена на совещании по профилактике гибели и несчастных случаев с детьми.
В своём выступлении отметила рост преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе сексуального характера.
Дети гибнут в ДТП , на пожарах, на водоёмах, при падении из окон, от выстрела ружья на рыбалке, убийства, суицидов, придавлении во сне матерью грудного ребёнка.
Ольга Александровна обратила внимание педиатров на необходимость незамедлительного информирования о случаях жестокого обращения с детьми, проведения профилактических бесед об опасности антимоскитных сеток.
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