Четыре полицейских и собака спасли водителя от верной смерти в череповецком лесу

На ровном участке дороги иномарка врезалась в опору. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Иномарка на трассе под Череповцом врезалась в столб. Водитель получил травмы и попытался уйти с места аварии. Он сошел с дороги и отправился в лес. Там, обессиленный, упал на холодную землю.

Подробности происшествия сообщили в пресс-службе УМВД области. В ночное время в дежурную часть ГИБДД Череповца позвонил сотрудник дорожной службы. Он сообщил о ДТП на Северном шоссе: автомобиль врезался в столб, из него выбрался окровавленный мужчина и отправился в лес.

На место выехали сотрудники ГИБДД. От искореженной иномарки в лес вели следы бурого цвета. На помощь пришли инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой Бруно. Пес взял след и повел стражей правопорядка по лесополосе вдоль береговой линии. Примерно в километре от места ДТП, на берегу реки, лежал мужчина, он не мог самостоятельно передвигаться.

Полицейские и овчарка Бруно спасли водителя от верной гибели. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Полицейские помогли медработникам доставить его к машине скорой помощи, которая отвезла мужчину в медицинское учреждение. Врачи оказали пострадавшему медпомощь и отправили его на амбулаторное лечение.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают всю картину ЧП. Но одно ясно: лишь благодаря слаженным и быстрым действиям сотрудников полиции мужчина остался жив.