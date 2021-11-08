Вологодские предприниматели презентуют свою продукцию в Турции

В состав делегации вошли представители предприятий Вологодской области, работающие в направлении экспортных поставок: ООО «Монза», ООО «Аском», ООО «Варино варенье», ООО «Вологодский Иван чай», ООО «Богородское», ООО «Экоарми» и организатор бизнес-миссии Центр поддержки экспорта Вологодской области в лице руководителя Центра – Людмилы Малованиной.

Турция - один из мировых

лидеров по производству сельскохозяйственной продукции, текстиля, строительных материалов и мебели. Это говорит о сильном экономическом потенциале страны, что делает ее привлекательной для Вологодского региона.

Благодаря Центру поддержки экспорта Вологодской области предприниматели региона смогли провести переговоры не только с десятком потенциальных заказчиков, но и с представителями органов власти Турции.

В первый день миссии участники делегации в торгпредстве Российской Федерации в Турции презентовали наш регион, а также потенциал экспорта вологодских предпринимателей. После встречи участники отправились на индивидуальные встречи с потенциальными партнёрами для B2B переговоров. Успех бизнес-миссии, помимо результатов очных переговоров, в немалой степени будет зависеть от дальнейшей дистанционной проработки контактов, чего и ожидаем от участников.

Бизнес-миссия Вологодской области была организована АНО «Мой бизнес» при поддержке Департамента экономического развития и Правительства Вологодской области в рамках реализации национального проекта: «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», Государственной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Вологодской области на 2021-2025 годы.

*Также легко выйти на международный рынок со своей продукцией может любой предприниматель региона. Оставить заявку для консультации со специалистом можно по телефону 8 8172 500 - 112.