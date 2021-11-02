Вологодские бизнесмены завязали контакты с норвежцами

В мероприятии участвовали Торговый представитель Российской Федерации в Норвегии – Александр Аникин, руководитель регионального Центра поддержки экспорта – Людмила Малованина, Начальник Департамента экономического развития Вологодской области – Евгений Климанов и предприниматели, заинтересованные в экспорте своей продукции в Норвегию.

По официальным данным Центра поддержки экспорта Вологодская область является экспортно-ориентированным регионом. Экспортные поставки составляют более 80 % внешнеторгового оборота области.

По итогам 8 месяцев 2021 года Вологодская область занимает 17 место среди субъектов РФ по объемам экспорта. Предприятия и организации Вологодской области осуществляют внешнеторговые операции более чем со 105 странами мира.

Королевство Норвегия входит в число приоритетных зарубежных рынков для Вологодской области.

В текущем году, несмотря на все сложности экономического характера, товарооборот Вологодской области с Норвегией по итогам 8 месяцев 2021 года увеличился на 77,53% и составил 27,7 млн. долл. США, при этом:

-экспорт увеличился на 135,8% (с 8,5 млн. долл. США до 20,2 млн. долл. США),

-импорт увеличился на 6,4% (с 7 млн. долл. США до 7,5 млн. долл. США).

По итогам 8 месяцев 2021 года Вологодская область входит в топ-11 регионов РФ, осуществляющих поставки в Норвегию.

Основными статьями регионального экспорта в Норвегию являются:

-черные металлы и изделия из них (90,28%, 18 271,35 тыс. долл. США);

-топливо (5,3%, 1072,64 тыс. долл. США);

-древесина и продукция деревообработки (3,87%, 783,23 тыс. долл. США);

-удобрения (0,55%, 111,31 тыс. долл. США).

Основными статьями импорта являются:

-черные металлы (доля по стоимости - 98,58%)

-продукты неорганической химии (доля по стоимости - 1,37%);

-электрические машины и оборудование (доля по стоимости - 0,04%).

На онлайн-встрече обсудили общую характеристику рынка Королевства Н

орвегия, возможности выхода на рынок, актуальные тенденции, новые точки роста в двустороннем сотрудничестве, а также основные проблемы при выходе на рынок.

В рамках мероприятия для участников от Норвегии была проведена презентация внешнеэкономического потенциала Вологодской области и обозначены основные направления экономики. В ВКС выступили вологодские компании с презентацией своей деятельности: ООО «КитВуд» (деревообработка), ДСК «Твой дом» (пиломатериалы), ООО «Стройматик» (сваебойные установки), ООО «Инфрагруп» (аквакультура), ООО «ЭкоАрми» (изготовление одноразовой деревянной посуды).

«Как следует из статистики, структура экспорта и импорта нашего региона и Королевства Норвегия достаточно стабильна. Считаю, что эта стабильность - отличная основа для наращивания торгового сотрудничества и по другим видам товаров. Надеюсь, что эта встреча станет очередным шагом к развитию экспорта Вологодской области в Королевство Норвегия», – отметила руководитель регионального Центра поддержки экспорта Людмила Малованина.