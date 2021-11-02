Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 17:00

В Вологде появился баннер с обращением ко всем людям планеты от погибшей Сони Жаворонковой

Мнения горожан разделились
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Невские новости

Фото: Невские новости

Вологжан не отпускает беда, случившаяся с 9-летней Соней Жаворонковой. Она с подругой раздавала прохожим листовки, ее заприметила больная женщина, заманила в квартиру и жестоко убила.

Вологжане принимали активное участие в поисках девочки. Затем - в похоронах, обсуждали планы увековечивания ее памяти.

Звучали предложения назвать именем погибшей девочки улицу в городе. Была идея использовать для памятника девочке листочки из тетради в клеточку, которые девочка раздавала в последний день своей жизни. На них был написан призыв не мусорить, не загрязнять планету.

Фото: чат Память о Соне, Татьяна Лапина

Фото: чат Память о Соне, Татьяна Лапина

Сегодня в городе появилось фото: идет монтаж баннера на улице Щетинина, на котором размещены строки из той самой записки.

Многие считают это отличной идеей, данью памяти девочке, которая хотела сделать мир чище и посвятила этому свой последний день. Есть и другие мнения: это "пиар на смерти девочки".

В Вологодской области возле Родины Деда Мороза намерены построить мусорный полигон.

Интересное