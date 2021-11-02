Центр «Мой бизнес» предлагает предлагает бизнесменам Вологодчины напечатать полиграфию бесплатно

С июля 2021 г. Центр «Мой бизнес»предоставляет предпринимателям Вологодской области услугу по печати полиграфии и сувенирной продукции.

Услуга доступна для предпринимателей региона, которые ведут свою деятельность более одного года.

Комплексная услуга является бесплатной и осуществляется в рамках реализации Государственного проекта.

В рамках услуги для предпринимателей доступны:

-создание дизайн-макета (при необходимости);

-консультация по вопросам маркетингового сопровождения деятельности;

-печать сувенирной и полиграфической продукции (выбор одной позиции из предложенных ниже вариантов):

-визитки;

-листовки;

-календари;

-ежедневники;

-блокноты;

-кружки;

-ручки и др.

На сегодняшний день в Центр поступило уже больше 400 заявок. Впереди новогодние праздники и в связи с этим, предприниматели Вологодской области стали чаще заказывать кружки, квартальные календари, ежедневники, открытки и ручки. Учитывая рост популярности услуги, Центр «Мой бизнес» продлевает прием заявок на получение бесплатной полиграфии и сувенирной продукции до 30 ноября 2021 г.

Как получить бесплатную полиграфию и сувенирную продукцию?

1.Обратиться к любому из Исполнителей (ИП Смирнова И.Р; ООО «Арника+» или Рекламное агентство ООО «РА Апрель») и запросить смету затрат на получение услуги;

2,Собрать необходимый пакет документов:

-Заполненная Заявка;

-Смета затрат от одного из Исполнителей услуги (ИП Смирнова И.Р; ООО «Арника+» или Рекламное агентство ООО «РА Апрель»);

-Копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку.

3,Подать пакет документов в Центр «Мой бизнес:

- дистанционно (с учетом действия в Вологодской области режима повышенной готовности) на официальный электронный адрес Центра «Мой бизнес» - mail@mb35.ru;

- лично / уполномоченным представителем / курьерской службой по адресу: 160025, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д.15, оф. 214 (с пометкой «для Центра поддержки предпринимательства»).

Заявки принимаются до 30 ноября 2021 года.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (8172) 500-112, доб. 241.