За стуки на Вологодчине от коронавируса умерло 9 человек

Количество заболевших продолжает расти

9 человек скончалось за сутки на Вологодчине, заболело - 363.

Такие данные 31 октября опубликованы на специализированном портале Яндекса. С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе получили более 78 тысячам вологжан, чуть более 8 процентов болеют без клинических симптомов. 2 197 человек не справились с заболеванием.

В регионе выросло количество привившихся. Однако вологжане и череповчане жалуются на недостаток вакцин "Спутник лайт" и "Ковивак". Врачи настоятельно рекомендуют не идти легким путем: однокомпонентную "Спутник Лайт" использовать, главным образом, для ревакцинации.