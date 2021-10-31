Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 октября 2021 12:00

Любимица семьи Феня скончалась после гостевания в вологодской зоогостинице

Ветврачи боролись за жизнь животного пять дней
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Феня- любимица семьи. ВКонтакте.

Феня- любимица семьи. ВКонтакте.

Любимица вологодской семьи умерла после двухнедельного проживания в зоогостинице. Леденящую душу историю рассказала вологжанка Екатерина Пушкина на своей странице ВКонтакте. По мнению хозяйки и ветеринаров, декоративную собачку содержали в неотапливаемом помещении. От переохлаждения она и погибла, несмотря на усилия врачей.

"Нашу собаку заморозили заживо в зоогостинице. Феня - любимица всей нашей семьи, жила с моей мамой в Харовске. На время отпуска мама оставила её в зоогостинице в Вологде ( Зоогостиница находится в поселке Дорожный, - прим. ред..). Сотрудники заверили, что животных содержат в тёплых помещениях, хорошо кормят и выгуливают. Показали Фенину комнату и место, куда будет установлен обогреватель.

За две недели никаких тревожных сообщений от персонала не поступало. На звонки отвечали, говорили, что все ок. Присылали видео с прогулки. Единственное - упомянули, что Феня неважно ест. Всë!

Встреча Фени частично попала на видео: хотели заснять счастливый момент... Видно, как сотрудница гостиницы Мария тащит собаку, как тряпочку. На ногах Феня еле стоит, заваливается набок... На вопрос, что с ней, Мария ответила, что собака просто старая!

Времени выяснять не было. Пулей в ветеринарку, там сделали заключение: переохлаждение, обезвоживание, почечная недостаточность. В зоогостинице сэкономили на отоплении, Феня несколько дней заживо замерзала. Ветеринары делали все что могли, но спустя 5 дней она умерла..."

Постояльцам здесь обещают домашнее тепло. Зоогостиница "Второй дом" ВКонтакте.

Постояльцам здесь обещают домашнее тепло. Зоогостиница "Второй дом" ВКонтакте.

"Пудель - это 1000 процентов доверия к людям..." , "Эта порода очень любит тепло, она без подшерстка. Знали или об этом "профессионалы?". Десятки комментариев с соболезнованиями хозяевам, пожеланиями мягких облачков Фене, обличениями зооотельеров, советов что делать, взорвали интернет.

Пока хозяева не знают, как привлечь к ответственности держателей гостиницы. Однако они уверены, что информацию о ЧП нужно предать огласке, чтобы обезопасить других питомцев и их владельцев от подобного.

Среди отзывов о гостинице уже появилось и такое ( даем в сокращении): "Живодеры! Доверила им собаку на две недели. Мне вернули полумертвое, обезвоженное, замерзшее животное... Даже подушка, которую дали ей с собой, была насквозь мокрая и ледяная..."

На видео, предоставленное хозяевами пуделя, видно, как зооотельер несет собачку под мышкой, оправдывая это сырым снегом. Когда возле машины она поставила ее на землю, то спросила :"Феня, стоишь или не стоишь?". Собака, несмотря на радость встречи с хозяевами, плохо ходит и пытается сесть. То, что подушка собаки оказалась сырой и мерзлой, Мария Т. поясняет, что ее два раза стирали". При этом общеизвестно, что вещи из дома везут вместе с животным ради родного запаха...

Под капельницами собачка прожила пять дней. ВКонтакте

Под капельницами собачка прожила пять дней. ВКонтакте

Наталья Александровна: "Да, в Вологде сложно с зоогостиницами. Представляю, насколько это сложно в маленьких городах. И услуги недешевы - от 300 до 600 рублей, причем зачастую приносят свой корм, к которому питомец привык... Мы нашли такой приют и очень дорожим личными отношениями с хозяйкой. И для нас, и для нашей Жули всегда стресс, когда мы оставляем ее. Есть, конечно, и другие издержки: именно в гостях она научилась спать на хозяйском диване, потому что ее,как малышку, брали в дом и позволяли делать это. Каждый день нам скидывают видео... Выражаем сочувствие хозяевам, это невероятное горе..."

Услуги зоогостиницы были отплачены через онлайнбанк

Услуги зоогостиницы были отплачены через онлайнбанк

Следим за развитием событий.

ЧПИнтересное