Любимица семьи Феня скончалась после гостевания в вологодской зоогостинице

Феня- любимица семьи. ВКонтакте.

Любимица вологодской семьи умерла после двухнедельного проживания в зоогостинице. Леденящую душу историю рассказала вологжанка Екатерина Пушкина на своей странице ВКонтакте. По мнению хозяйки и ветеринаров, декоративную собачку содержали в неотапливаемом помещении. От переохлаждения она и погибла, несмотря на усилия врачей.

"Нашу собаку заморозили заживо в зоогостинице. Феня - любимица всей нашей семьи, жила с моей мамой в Харовске. На время отпуска мама оставила её в зоогостинице в Вологде ( Зоогостиница находится в поселке Дорожный, - прим. ред..). Сотрудники заверили, что животных содержат в тёплых помещениях, хорошо кормят и выгуливают. Показали Фенину комнату и место, куда будет установлен обогреватель.

За две недели никаких тревожных сообщений от персонала не поступало. На звонки отвечали, говорили, что все ок. Присылали видео с прогулки. Единственное - упомянули, что Феня неважно ест. Всë!

Встреча Фени частично попала на видео: хотели заснять счастливый момент... Видно, как сотрудница гостиницы Мария тащит собаку, как тряпочку. На ногах Феня еле стоит, заваливается набок... На вопрос, что с ней, Мария ответила, что собака просто старая!

Времени выяснять не было. Пулей в ветеринарку, там сделали заключение: переохлаждение, обезвоживание, почечная недостаточность. В зоогостинице сэкономили на отоплении, Феня несколько дней заживо замерзала. Ветеринары делали все что могли, но спустя 5 дней она умерла..."

Постояльцам здесь обещают домашнее тепло. Зоогостиница "Второй дом" ВКонтакте.

"Пудель - это 1000 процентов доверия к людям..." , "Эта порода очень любит тепло, она без подшерстка. Знали или об этом "профессионалы?". Десятки комментариев с соболезнованиями хозяевам, пожеланиями мягких облачков Фене, обличениями зооотельеров, советов что делать, взорвали интернет.

Пока хозяева не знают, как привлечь к ответственности держателей гостиницы. Однако они уверены, что информацию о ЧП нужно предать огласке, чтобы обезопасить других питомцев и их владельцев от подобного.

Среди отзывов о гостинице уже появилось и такое ( даем в сокращении): "Живодеры! Доверила им собаку на две недели. Мне вернули полумертвое, обезвоженное, замерзшее животное... Даже подушка, которую дали ей с собой, была насквозь мокрая и ледяная..."

На видео, предоставленное хозяевами пуделя, видно, как зооотельер несет собачку под мышкой, оправдывая это сырым снегом. Когда возле машины она поставила ее на землю, то спросила :"Феня, стоишь или не стоишь?". Собака, несмотря на радость встречи с хозяевами, плохо ходит и пытается сесть. То, что подушка собаки оказалась сырой и мерзлой, Мария Т. поясняет, что ее два раза стирали". При этом общеизвестно, что вещи из дома везут вместе с животным ради родного запаха...

Под капельницами собачка прожила пять дней. ВКонтакте

Наталья Александровна: "Да, в Вологде сложно с зоогостиницами. Представляю, насколько это сложно в маленьких городах. И услуги недешевы - от 300 до 600 рублей, причем зачастую приносят свой корм, к которому питомец привык... Мы нашли такой приют и очень дорожим личными отношениями с хозяйкой. И для нас, и для нашей Жули всегда стресс, когда мы оставляем ее. Есть, конечно, и другие издержки: именно в гостях она научилась спать на хозяйском диване, потому что ее,как малышку, брали в дом и позволяли делать это. Каждый день нам скидывают видео... Выражаем сочувствие хозяевам, это невероятное горе..."

Услуги зоогостиницы были отплачены через онлайнбанк

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