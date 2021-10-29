Вологодчина и Вьетнам активно сотрудничают

В рамках торгово-промышленного сотрудничества Вологодской области с Социалистической Республикой Вьетнам 27 октября в режиме ВКС прошла межмидовская консультация между представителями бизнеса и органов власти обеих стран.

Участие в мероприятии от Вологодской области приняли представители Администрации Губернатора области, Департамента экономического развития области, бизнес-структур.

В рамках онлайн-встречи стороны обсудили текущее торгово-промышленное сотрудничество, презентовали экономический потенциал территорий, определили вектор дальнейшего развития.

Уже долгое время Социалистическая Республика Вьетнам является одним из внешнеторговых партнеров Вологодской области.

Основные статьи импорта из Вьетнама по итогам 1 полугодия 2021 года:

-изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов (535,51 тыс. долл. США или 98% от общего объема импорта из Вьетнама);

-изделия из черных металлов (9,53 тыс. долл. США или 1,8% от общего объема импорта из Вьетнама);

-оборудование (1,2 тыс. долл. США или 0,2% от общего объема импорта из Вьетнама).

С целью увеличения импорта в рамках встречи представители Вологодской области отметили, что участникам инвестиционной деятельности на стадии строительства производственных мощностей регион предоставляет налоговые преференции.

Основные статьи экспорта во Вьетнам по итогам 1 полугодия 2021 года:

-удобрения (3 281,43 тыс. долл. США или 64% от общего объема экспорта во Вьетнам);

-древесина и изделия из нее (1 819,73 тыс. долл. США или 35,5% от общего объема экспорта во Вьетнам);

-оборудование (28,67 тыс. долл. США или 0,5% от общего объема экспорта во Вьетнам).

На встрече отметили, что Вологодская область сегодня является одним из наиболее промышленно развитых регионов России.

Вологодские компании производят качественную продукцию и благодаря своему географическому положению активно торгуют ею во всем мире, на всех континентах.

Основные показатели промышленности области: каждый третий подшипник, каждая шестая тонна российского проката, каждая седьмая тонна минеральных удобрений России производятся на Вологодчине.

Участникам мероприятия презентовали основные направления экономики Вологодской области: металлургическое производство, химическая промышленность, лесной и агропромышленный комплекс, машиностроение.

Стороны отметили, что Вологодская область является привлекательной площадкой для реализации проектов иностранными компаниями, заинтересованными в локализации производств на территории России.

В ходе встречи были озвучены предложения по расширению двусторонних контактов:

-продвижение экспортной продукции Вологодской области во Вьетнам;

-привлечение потенциальных инвесторов из Вьетнама к сотрудничеству на инвестиционных площадках Вологодской области;

-приглашение к участию в мероприятиях, проводимых на территории Вологодской области (в частности, в Международном лесном форуме и выставке «Российский лес», который пройдет в г. Вологде с 8 по 10 декабря 2021 года).

Именно в разрезе этих отраслей участники увидели потенциал дальнейшего экономического роста и внешнего сотрудничества.

На онлайн-мероприятии обсудили и меры поддержки экспортной деятельности на территории Вологодской области:

В рамках исполнения национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также для обеспечения благоприятных условий для ведения экспортной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, Правительством Вологодской области учрежден Центр поддержки экспорта, который выступает провайдером широкого спектра мер поддержки и инструментов развития экспортной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в регионе.

Функции Центра поддержки экспорта:

-оказание услуг действующим экспортерам и планирующим выход на зарубежные рынки субъектам МСП Вологодской области;

-участие в разработке и реализации программы поддержки экспортной деятельности предприятий в Вологодской области;

-популяризация экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Вологодской области;

-продвижение и реализация информационно-консультационных услуг для субъектов МСП по тематике экспортной деятельности в Вологодской области;

-участие в мероприятиях по внедрению на территории Вологодской области Регионального экспортного стандарта 2.0

В Вологодской области значительное внимание уделяется инвестиционному развитию региона. Проводятся мероприятия, направленные на стимулирование деятельности инвесторов на территории региона, создание комфортных условий для ведения бизнеса. На протяжении последних лет в области наблюдается рост объема инвестиций в основной капитал.

Подробнее об экспортной деятельности в регионе:

-на сайте: https://мойэкспорт35.рф/

-по телефону: 8 (8172) 500-112

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