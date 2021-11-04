Сокольчанка неделю ждала результат теста на ковид и умерла

Женщина с 60-процентным поражением легких вынуждена была лично добиваться госпитализации в другом городе. ВКонтакте.

3 ноября от коронавирусной инфекции скончалась сокольчанка. Коллеги рассказали историю ее смерти в соцсетях: они находились на связи с ней до 28 октября, 29-го она перестала отвечать на сообщения, а 3 ноября в 17.30 ее не стало….

В первую же ночь в моногоспитале начали проводить интенсивную терапию. ВКонтакте

Татьяна Игоревна с 18 октября находилась дома, в Соколе, с температурой 39 градусов, анализ на ковид сдала, состояние оставалось стабильно тяжелым. Она ждала результат анализа. А его все не было. Без него, в свою очередь, не давали направление на компьютерную томографию. Через неделю, 25 октября, Татьяна Игоревна с температурой поехала в Вологду, в частную клинику, чтобы взять направление на КТ. Там ее отправили в госпиталь для ветеранов, там заведующий дал направление в моногоспиталь. В моногоспитале сделали КТ, но не захотели госпитализировать: напомним, результатов анализов так и не было.

Только благодаря настойчивости Татьяны Игоревны, вечером 25 октября ее госпитализировали. Госпитализировать ее упортно не хотели - положительного теста на кови не было. Хотя поражение легких уже было угрожающим - утром 26 пациентка сообщает о более чем 60 процентов. Интенсивная терапия - уколы, капельницы, кислород, к сожалению, не смогли переломить ситуацию. "Время, необходимое для принятия экстренных мер, было фатально потрачено на ожидание результатов анализа и направления на компьютерную диагностику. Умного, сильного, талантливого человека не стало…"

Друзья, коллеги скорбят о преждевременной кончине. И признаются, что пишут вовсе не о том, чтобы вызвать возмущение в адрес местных чиновников – это не они инициировали реформу здравоохранения, "результаты которой сильно смахивают на геноцид".

Сокольчане делают вывод - что шансов выжить в малых городах, вроде Сокола, "благодаря" этой реформе, очень мало.

И все-таки сокольчане обращаются к вологодским чиновникам от здравоохранения, чтобы те задумались о том малом, что можно сделать сегодня и сейчас для людей, проживающих в таких городах.

Они задаются вопросами. Во-первых, почему сейчас, в условиях дефицита КТ-аппаратов, нельзя сделать работу техники круглосуточной, без выходных, без направлений (на обследование легких, вред от обследования КТ существенно меньший, чем от потери времени при стремительном развитии болезни)? И во-вторых, результатов КТ должно быть достаточно для госпитализации при отсутствии результатов теста на ковид - "если с проведением анализов такой беспорядок".

Они уверены: человек с температурой 40 не должен самостоятельно прорываться через бюрократические препоны для постановки диагноза и собственной госпитализации…

Есть вопросы и к местному врачу: не выписал направление на томограф, не организовал срочную госпитализацию, видя состояние больного?

Как следует из переписки, женщина сумела пройти КТ, затесавшись между пациентов на скорых, а затем просто потребовала собственной госпитализации в приемном покое. Брать ее не хотели - результатов теста все еще не было. В переписке женщина написала, как это ей удалось: "Я села у дверей и сказала что просто сдохну и буду постоянным кошмарным сном..."

Последние силы женщина потратила, чтобы пробиться в моногоспиталь.

Сокольчане поднимают важные для всего региона вопросы. Напомним, Сокол находится лишь в 40 километрах от областного центра, до моногоспиталя. Он связан с Вологдой прекрасной дорогой - большая часть это федеральная трасса М-8 Москва - Архангельск. Между тем долгое время тяжелых больных везли из Великого Устюга, Никольска, Кич-Городка, до Череповца, до Вологды - по сомнительным дорогам на расстояние в разы большее! То есть шансов у сокольчан, особенно горожан, кажется, все-таки чуть больше чем у селян. Однако...

Департамент здравоохранения Вологодской области намерен провести проверку фактов, изложенных с новости.