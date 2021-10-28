Первые комментарии: авария с выбросом аммиака произошла на череповецком химзаводе

Вот так выглядит "локальный выброс газообразного аммиака". Фото СУ СК по Вологодской области.

Как сообщала "Комсомолка", в Череповце произошел выброс аммиака, пострадали три человека.

ЧП произошло на химпредприятии «Фосагро». Все трое пострадавших - работники предприятия.

Появились новые данные о ЧП.

По словам директора МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Андрей Горчаков, сигнал на телефон единой дежурной диспетчерской службы поступил в 7:50. Сообщалось о выбросе аммиака в малых концентрациях.

"Пострадали три работника предприятия, которые в это время шли на работу. Все они госпитализированы в медсанчасть «Северстали» с ожогами дыхательных путей и незначительными ожогами сетчатки глаз. На территории города произведены замеры воздуха. Предельно допустимой концентрации аммиака не выявлено", - приводит портал «Город Во» его слова.

Как выяснилось, ЧП произошло значительно раньше. Спасатели узнали о произошедшем почте через 40 минут! Надо заметить, что за это время облако выброса могло распространиться сколь угодно далеко.

«Сегодня, в 7:12, на локальном участке цеха по производству жидких комплексных удобрений АО «Апатит» в Череповце в результате внеплановой остановки оборудования сработала система защиты, из-за чего произошел кратковременный выход через противоаварийное отверстие незначительного количества аммиака. Находящиеся рядом на месте инцидента и пострадавшие работник цеха и два сотрудника подрядной организации были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение, им оказывается медицинская помощь. Выход аммиака незначительный, локализован, его последствия оперативно устранены. Угрозы окружающей среде и здоровью работников завода и жителей Череповца нет, производство продолжает работу. Причины инцидента установит специальная комиссия», - комментирует пресс-служба АО «Апатит» - череповецкого химического кластера группы компаний «ФосАгро».

Областная прокуратура сообщает о проверке факта загрязнения воздуха - этим занимается Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура. Проверка организована "по сообщению контролирующих органов и средств массовой информации о факте выброса загрязняющих веществ".

Следственным отделом по г. Череповец СУ СК России по Вологодской области начата доследственная проверка по факту нарушения правил охраны труда в компании - производителе фосфорсодержащих удобрений.

По предварительной информации следователей, 28 октября 2021 года около 7 часов в цехе Череповецкой компании - производителе фосфорсодержащих удобрений произошел локальный выброс газообразного аммиака. "Утечки вещества за пределы производства не обнаружено", - заверяет ведомство.

Следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего: истребована техническая документация, устанавливаются лица, ответственные за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, причины и условия нарушений специальных правил поведения при осуществлении работ. Вред, причиненный здоровью пострадавших, выясняется в рамках назначенных судебных экспертиз. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Ход проверки поставлен на контроль руководителем следственного управления.