Вологжанин собирал деньги в интернете для террористов

Фото: пресс-служба УФСБ по Вологодской области.

В Вологде задержали мужчину, который собрал деньги в интернете для террористов, а также обучал их работе в мировой сети.

Фото: пресс-служба УФСБ по Вологодской области.

Вологжанин создал цифровой кошелек и сообщества в мессенджере Telegram. Администрируя их, он собирал деньги, которые отправлял боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Кроме того, он консультировал и обучал боевиков работе в интернете.

Пресс-служба УФСБ России по Вологодской области сообщила: «Он проводил обучение участников террористической организации анонимной работе в сети Интернет, готовил и направлял им инструкции по соблюдению мер конспирации».

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по отношению к мужчине по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации) и по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Финансирование терроризма).

Как оказалось, мужчина уже был судим. Он привлекался к ответственности за связь с террористическими организациями, успел отбыть наказание в местах лишения свободы, однако снова взялся за старое.