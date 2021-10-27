Выйти на экспорт вологодским предпринимателям теперь в 2 раза проще

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Год назад Российский экспортный центр запустил информационную систему «Одно окно», с помощью которой российские экспортеры получили онлайн-доступ к услугам, сопровождающим ведение внешнеэкономической деятельности.

До недавнего времени экспортеру для получения господдержки и разрешительных документов нужно было обращаться в десятки ведомств, готовить невероятное количество сопровождающих бумажных документов, но благодаря введению системы «Одно окно» все подобные процедуры стали гораздо проще и быстрее.

Сервис позволяет из единой точки входа – личного кабинета экспортёра – запрашивать в электронном виде без личного взаимодействия полный перечень услуг и функций органов государственной власти, в том числе контролирующих органов, РЭЦ и иных организаций в сфере экспортной деятельности, и снизить трудозатраты, сократить количество бумажных документов.

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Платформа по принципу «одного окна» обеспечивает поддержку российским экспортерам на всем жизненном цикле компаний – от подготовки к выходу на внешние рынки до масштабирования деятельности уже состоявшихся экспортеров.

В системе «Одно окно» в цифровом виде представлены услуги и сервисы, необходимые компании-экспортеру для решения основных задач бизнеса на каждом этапе экспортного цикла. Для взаимодействия с различными ведомствами экспортеру будет достаточно один раз ввести в систему необходимые данные, а затем получать необходимые услуги.

Сегодня на площадке для предпринимателей Вологодской области доступны следующие услуги:

-подбор и размещение на электронных торговых площадках (экспортеру предложено ответить на вопросы анкеты, на основании которой будут рекомендованы онлайн-каналы для экспорта товаров и/или услуг. В результате, экспортеру будет направлен перечень электронных торговых площадок и ресурсов, актуальных именно для потребностей конкретного экспортного бизнеса, а также рекомендации по повышению уровня готовности компании к экспортной Интернет-торговле.

Для предпринимателей Вологодской области доступны десятки международных электронных площадок, самые востребованные: Alibaba.com; DTAD; Fordaq; Amazon, eBay.

-поиск иностранных покупателей (сервис подберет заинтересованных потенциальных покупателей и организует с ними предметные переговоры для обсуждения условий поставки и заключения экспортного контракта).

-таможенное декларирование (сервис позволяет заполнить и направить в ФТС электронную таможенную декларацию на экспорт, в том числе с использованием автоматизированно получаемых сведений.).

-финансирование затрат на участие в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях.

Полный перечень услуг на сайте.

Участникам платформы уже доступен новый сервис, который Российский экспортный центр запустил совместно с фирмой 1С: «Документы. Подтверждение 0% НДС». Сервисом можно будет воспользоваться прямо из «1С: «Бухгалтерии 8». При подаче декларации новый сервис проведет дополнительную проверку реестра таможенных деклараций, подтверждающих экспорт товаров, и если в документах обнаружатся неточности или ошибки, экспортер получит предупреждение. Исправленный документ можно будет направить в ФНС прямо из 1С. Новая возможность доступна экспортерам, формирующим отчетность в программе «1С:Бухгалтерия 8» и использующим для отправки отчетности встроенный сервис «1С-Отчетность».

Зарегистрироваться в системе можно, написав заявление на базе платформы «Мой экспорт» на сайте Российского экспортного центра.

Использование системы «Одно окно» бесплатное и на данный момент абсолютно добровольное.

Любые вопросы по работе в информационной системе «Одно окно» предприниматели Вологодской области могут задать специалистам регионального Центра поддержки экспорта:

-по телефону: 8 (8172) 500-112

-по электронной почте: mail@mb35.ru

Еще больше новостей на сайте Центра поддержки экспорта: мойэкспорт35.рф