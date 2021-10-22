Какова роль лесов в поглощении углекислого газа?

Отчет готовится в соответствии с международным Руководством по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI Standards). Слушания прошли в форме открытого диалога руководства холдинга с представителями государственных структур, экологических организаций, НКО, НПО, медийного сообщества. Публикация документа намечена на конец октября.

Мероприятие открыл Михаил Шамолин, президент Segezha Group. Он подчеркнул приоритетный характер ESG-повестки для дальнейшего успешного развития компании. Холдинг весьма оперативно провел первый ESG-аудит – на добровольной основе. По всем активам группы поставлена задача иметь положительный баланс карбоновых единиц. Такая цель достигается не только благодаря большому объему арендуемых лесов, но и за счет перехода от мазута к отходам производства при энергогенерации. Президент компании также подтвердил намерение компании к концу 2022 года урегулировать весь комплекс экологических вопросов в г. Сегежа Республики Карелия, где находится основной производственный кластер Группы.

Николай Иванов, вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group, выделил ключевой аспект ESG для компании - экологию. Одновременно холдингом должное внимание уделяется как социальной политике, так и корпоративному управлению. Более того, все три аспекта ESG тесно взаимосвязаны.

К лесопромышленному комплексу применимы 11 из 17 целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Сам комплекс при условии устойчивого лесопользования полностью может соответствовать циркулярной модели развития ООН.

На ближайшие три-пять лет в компании выделено четыре блока концентрации усилий в сфере ESG: инновационный лесной бизнес, комфортная жизнь в лесных регионах России, ответственная цепочка поставок, а также климаториентированное лесоуправление и производство. Последний блок Николай Иванов рассмотрел более подробно.

В фокусе внимания – устойчивое управление лесами, оценка управления климатическими рисками, внедрение интенсивной модели, профилактика и борьба с пожарами. При этом за все время существования Segezha Group доля охваченных пожаром территорий от общего объема лесной аренды составляет менее 0,01%.

Среди важных задач – наращивание доли потребления «чистой» энергии, производство биотоплива из отходов и побочных продуктов деревообработки, лесозаготовки, а также переход на полностью замкнутый производственный цикл. Компания также вносит вклад в низкоуглеродное строительство, выпуск новых видов биоразлагаемой упаковки в привязке к ее вторичной переработке и использованию. Примечательно, что почти вся продукция Segezha Group относится к углероддепонирующей.

Николай Иванов особо отметил, что Segezha Group уже вышла на 100%-ное лесовосстановление по отношению к объемам лесозаготовок предыдущего года. По разным породам древесины цикл лесовосстановления длится от 60 до 120 лет. Этот аспект учитывается в программах лесовосстановления холдинга – здесь и агротехнический уход, и просветление лесопосадок. С точки зрения ESG, именно период наиболее активного роста древостоев позволяет наращивать поглощение и депонирование СО2.

Компания почти завершила создание собственного лесопитомника. Благодаря новому активу холдинг выйдет на самообеспечение сеянцами с закрытой корневой системой при ведении лесовосстановительных работ в европейской части России. Аналогичная работа ведется в Красноярском крае. Согласно законодательству, в этих проектах применяются инструменты государственно-частного партнерства.

По линии корпоративного управления в Segezha Group внедряется АСД «Сегежа Лес». Система позволяет эффективно контролировать работу лесной техники, заниматься планированием лесного фонда, прогнозированием лесоресурсной базы, созданием лесной инфраструктуры. В настоящее время идет надстройка нового блока для интеграции с ЛесЕГАИС, а в будущем – и с ФГИС ЛК. При разработке ЛесЕГАИС было много сложностей, но достигнутые революционные изменения стоили затраченных усилий.

В этом году холдинг посчитал свой углеродный след по базовому с точки зрения расположения активов региону – Республике Карелия. Использовались методики, признаваемые на международном уровне. Посчитали общий объем выделяемого СО2 и поглощение его нашими древостоями. Суммарные выбросы составляют порядка 700 тыс. тонн СО2 в год. Это выбросы от мазута, электроэнергии, лесозаготовки и выбытия древесины. Но показатели поглощения СО2 в холдинге значительно превышают показатели эмиссии - их баланс составляет около 3 млн тонн СО2 в год. При этом влияние пожаров на выбросы углекислого газа в лесной аренде Segezha Group статистически ничтожно.

Как монетизировать этот баланс – пока можно высказывать только предположения. Даже в ЕС нет консенсуса о роли лесов в поглощении СО2. В компании рассчитывают, что коллеги в ЕС защитят свои леса – тогда больше шансов появится и у российского леса. Ведь у лесных компаний леса являются частью производственного цикла и их роль должна учитываться. До превращения 3 млн тонн в углеродные единицы, надо сделать много шагов. Российские углеродные единицы вряд ли допустят на рынок ЕС, но даже рынок добровольных единиц – хорошая перспектива.

Одновременно с этими процессами Segezha Group внедряет на территории своей лесной аренды интенсивную модель лесопользования. Она позволит в срок до десяти лет значительно нарастить поглощающую способность лесов.

Исходя из полученного анализа углеродного следа, в компании выбраны направления для возможной реализации лесоклиматических проектов при наличии необходимой законодательной базы. Это интенсификация лесопользования, сокращение площадей лесных пожаров, дополнительное лесовосстановление, создание плантаций классических лесных пород, подчеркнул Николай Иванов.

Михаил Милешин, вице-президент по маркетингу и инновациям Segezha Group, рассказал о работе компании в области продуктовых инноваций. По его словам, компания активно работает над созданием внутренней системы инноваций и нацелена на переход к 2025 году к т.н. инновационной системе будущего, которая подразумевает создание прорывных технологических решений.

Основной акцент в продуктовом развитии компания сделала на трех ключевых направлениях: упаковочный бизнес (биоразлагаемые решения из крафт-бумаги и термоформуемая упаковка из целлюлозного волокна); фанера и плиты; клееные деревянные конструкции и технологии домостроения.

Производство упаковочных решений реализовано на 10 заводах в периметре Группы: 3 из них расположены в России, 7 – в Европе. Совокупно они выпускают 1,4 млрд единиц упаковки в год. Доля упаковочного бизнеса в структуре выручки компании составляет 27%. География продаж – более 45 стран.

На фоне пандемии спрос на устойчивые упаковочные решения из бумаги демонстрирует стремительный рост. Реагируя на него, холдинг реализует ряд крупных инвестпроектов. Так, в 2021 году запущены 2 новые упаковочные линии в Сегеже и 4 – в Лобне. Данные высокотехнологичные производства не имеют аналогов в России. В частности, оборудование позволяет осуществлять цифровое нанесение клея, тем самым минимизируя его расход и повышая общую эффективность производства. Инновационные упаковочные решения из бумаги являются более устойчивой альтернативой упаковке, произведенной из невозобновляемых источников, включая пластик.

Приоритетными продуктовыми направлениями являются: одноразовая термоформуемая посуда из целлюлозы, решения для упаковки пищевых продуктов, упаковка для сегмента е-commerce, мелкоформатная индустриальная упаковка, а также упаковка с вовлечением вторичного сырья. Данные решения технологичны и в профильных применениях сопоставимы или превосходят аналоги из традиционных материалов.

Также Segezha Group запустила первое в России масштабное промышленное производство CLT-панелей. Это передовой материал для массового деревянного домостроения, в том числе многоэтажного. При этом дальнейшее развитие строительной отрасли с акцентом на использование экологичных и устойчивых строительных материалов из дерева невозможно без внесения целого ряда изменений в российскую нормативную базу, отметил Михаил Милешин.

После выступлений докладчиков состоялась заинтересованная дискуссия по ключевым вопросам Отчета. Представители Segezha Grouр внимательно выслушали замечания представителей общественности по содержанию и форме готовящегося документа – все они будут учтены в его итоговой версии.

Запись мероприятия доступна по ссылке: https://youtu.be/fEUnfyDeVm4