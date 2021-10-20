На каких услугах предприниматели Вологодчины могут сэкономить время и деньги?

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в каждом регионе РФ работают Центры «Мой бизнес», в офисах которых действующие и будущие предприниматели могут по принципу «одного окна» получить необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности.

Какие услуги предприниматели Вологодской области могут получить в Центре «Мой бизнес»?

В формате «одного окна», по принципу работы центров «Мои документы», предприниматели региона могут получить информационную, консультационную, маркетинговую и финансовую поддержку. Более того, в Центре «Мой бизнес» одновременно работают специалисты разных направлений:

Центр поддержки предпринимательства– оказывает комплекс информационно-консультационных услуг. На постоянной основе специалисты Центра консультируют предпринимателей, самозанятых граждан и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность по вопросам:

- начала ведения собственного дела;

-финансового планирования;

-маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования;

-правового обеспечения деятельности;

-государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Регулярно на онлайн и офлайн площадках Центра для предпринимателей региона проводятся обучающие мероприятия, с ближайшими можно ознакомиться по ссылке. Также в рамках услуг Центра для предпринимателей/самозанятых граждан доступны услуги: сертификация продукции, таргетированная реклама, печать полиграфической и сувенирной продукции и др.

Центр инжиниринга– содействует модернизации, техническому перевооружению, внедрению новых технологий в производственный процесс, освоению выпуска инновационной продукции, повышению производительности труда для дальнейшего эффективного развития предприятий. Центр оказывает поддержку на условиях 50% софинансирования. Стоимость оказываемой поддержки со стороны Центра инжиниринга может доходить до 1 500 000 руб.

Центр кластерного развития– деятельность Центра направлена на стимулирование процессов кластеризации региональной экономики, формирование кластеров, выявление, подготовку и реализацию совместных кластерных инициатив и проектов.На территории нашего региона действуют 5 кластеров: молочный кластер, биотехнологический кластер, туристский кластер, международный кластер деревянного домостроения и деревообработки, кластер информационных технологий Вологодской области «Изумрудная долина». Все предприятия/организации - участники кластеров могут рассчитывать на всестороннюю помощь в сфере маркетинга, продвижения на рынке, обучения специалистов, подготовки бизнес-планов и др.

Региональный маркетинговый центр – содействует продвижению продукции предпринимателей и самозанятых граждан Вологодской области. Центр курирует проект «Сделано на Вологодчине» (www.marketvologda.ru) – интернет-площадка товаров и мастер-классов от производителей Вологодской области. Товаропроизводители могут бесплатно размещать свои товарные предложения на онлайн-витрине. На региональном маркетплейсе на сегодняшний день уже более 200 вологодских производителей и свыше 5000 товаров.

Центр поддержки экспорта. Главная цель деятельности Центра – содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства Вологодской области на иностранные рынки товаров, услуг и технологий.

В услуги Центра входит:

-консультации по вопросам экспортной деятельности, таможенному и валютному законодательству, составлению и экспертизе экспортного контракта;

-подготовка и перевод презентационных и других материалов на иностранный язык;

-создание сайта на иностранном языке (или перевод существующего сайта на иностранный язык);

-содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров/работ/услуг: стандартизация, сертификация, необходимые разрешения;

-организация и проведение бизнес-миссий;

-размещение субъекта малого и среднего предпринимательства на международных электронных торговых площадках.

Таким образом, в Центре «Мой бизнес» действующие и будущие предприниматели Вологодской области могут получить поддержку на всех этапах развития бизнеса: от зарождения идеи до выхода на экспорт.

Чем еще может быть полезен «Мой бизнес»?

Помимо предоставления вышеуказанных услуг, в Центре можно бесплатно воспользоваться переговорными комнатами, коворкингом и конференц-залом, доступна печать маркировки, на сайте Центра аккумулируются все самые свежие новости экономики и мер государственной поддержки бизнеса в регионе.

Где найти Центр«Мой бизнес»?

Центр «Мой бизнес» Вологодской области оказывает услуги в онлайн и офлайн форматах:

-получить консультации можно на сайте: mb35.ru, по электронной почте: mail@mb35.ru или по телефону: 8 (8172) 500-112;

-на личную консультацию можно обращаться по адресу: г. Вологда, ул. М. Конева, д. 15, оф. 214 (с пн по чт, с 8.00 до 17.00; пт – с 8.00 до 16.00).

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