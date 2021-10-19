В Вологде прошел «Час с Торгпредом» в Королевстве Дания

В мероприятии участвовали Торговый представитель Российской Федерации в Королевстве Дания – Ирина Негребецкая, руководитель регионального Центра поддержки экспорта – Людмила Малованина, представители Департамента экономического развития Вологодской области и предприниматели, заинтересованные в экспорте своей продукции в Данию.

В рамках мероприятия была проведена краткая презентация текущей ситуации в датской экономике, обозначены особенности датского рынка, перспективные ниши, возможности и вызовы на пути его освоения российскими компаниями.

В процессе встречи также была проведена презентация внешнеэкономического потенциала Вологодской области и обозначены основные направления экономики. На мероприятии выступили вологодские компании с презентацией своей деятельности. Стоит отметить широкий спектр региональных предприятий, принимавших участие в онлайн-встрече: ООО «Фиброплит» (поставщик фибролитовых плит), ДСК «Твой дом» (пиломатериалы), ООО «Стройматик» (сваебойные установки), ООО «Инфрагруп» (аквакультура), ООО «ЭкоАрми» (изготовление одноразовой деревянной посуды). Продукция вологодских предпринимателей была высоко оценена коллегами из Дании.

Руководитель регионального Центра поддержк

и экспорта Людмила Малованина отметила высокую готовность предприятий к экспорту, которая, несомненно, положительно влияет на развитие экономики и экспортной деятельности Вологодской области.

«Участие региональных предпринимателей в подобных мероприятиях является отличной возможностью налаживания деловых контактов, расширения границ деятельности и способствует началу их экспортной деятельности», – подчеркнула Людмила Малованина.

В заключении онлайн-встречи было решено организовать онлайн бизнес-миссию с участием заинтересованных предприятий из Дании.