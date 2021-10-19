Стали известны подробности задержания подозреваемой в убийстве школьницы

Женщину, хозяйку квартиры, где найдено тело девятилетней девочки из Вологды, обнаружили в поезде дальнего следования. Женщине стало плохо, ей потребовалась медицинская помощь и она была снята с поезда на территории Карелии.

Врачи сняли ее с поезда с подозрением на отравление, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мэр города сообщает о том, что женщина находится в Беломорске, в психиатрической больнице под охраной и вскоре будет этапирована в Вологду.

О травмах погибшей девочки передают источники близкие к правоохранительным. Девочка убита предположительно ударами тупого предмета по голове - возможно, это был, молоток. Есть и ножевая рана в районе горла.

Как сообщал мэр города Сергей Воропанов в своем телеграмм-канале, следов сексуального насилия обнаружено не было.

Результаты судебно-медицинской экспертизы все еще не обнародованы.