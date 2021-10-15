Как выглядит переписчик и что он будет спрашивать?

Фото: strana2020.ru

Около 100 переписных участков открылось в Вологде 15 октября.

В регионе, как во всей стране, проходит Всероссийская перепись населения.

О особенностях кампании в Вологде рассказала заместитель Мэра Вологды, начальник Департамента городского хозяйства Светлана Пахнина.

Как можно пройти перепись?

Перепись можно пройти тремя способами: самостоятельно на портале Госуслуг, в одном из переписных участков или дома, дождавшись переписчика и ответив на его вопросы.

В Вологде подготовлены 97 переписных участков по 30 адресам в разных районах города. Их список и график работы размещены на официальном сайте Администрации города Вологды. Но переписаться можно в любом МФЦ Вологды, там работают переписчики и волонтеры. Всего в Вологде работает порядка 700 переписчиков. Они задействованы на обходе квартир.

Самое удобное для вологжан - это, несомненно, переписаться через личный кабинет на портале Госуслуг. Там можно переписать не только себя, но и членов семьи. В программу переписи попадают вологжане как зарегистрированные, так и проживающие в Вологде.

Со скольки лет участвуют в переписи?

С 14 лет человек сам может отвечать на вопросы переписчика, а сведения о детях младшего возраста предоставят родители. Один человек имеет право ответить на вопросы за всех проживающих в квартире - если на момент визита переписчика их не оказалось дома.

Сколько вопросов?

Постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию.

Также зададут 10 вопросов о жилищных условиях, благоустройстве помещений.

Никто не спрашивает о доходе. Только об источниках!

«В современных экономических условиях очень важен вопрос об источниках дохода. Однако, обратите внимание на формулировки вопроса и варианты ответа на них: никто не спрашивает, сколько денег вы получаете - речь идет только об имеющихся у населения видов источников средств к существованию.

Всю информацию переписчик записывает с ваших слов. Никаких подтверждающих документов предъявлять не нужно. Если опрашиваемый не пожелает впустить переписчика в квартиру, то может отвечать на вопросы на лестничной клетке или во дворе частного дома, а также может прийти для прохождения переписи на стационарный участок.

В соответствии с законодательством, участие во Всероссийской переписи населения является общественной обязанностью человека и гражданина.

Как выглядит переписчик?

Переписчики будут одеты в синие жилеты с официальным логотипом переписи и светоотражающими элементами, а также шарфы с символикой переписи. При них будут фирменные сумки с надписью РОССТАТ и электронные планшеты для заполнения переписных листов. У каждого будет удостоверение с голограммой и подписью руководителя Росстата, которые действительны только при предъявлении паспорта. Переписчик зайдет в дом в защитной маске и перчатках, это необходимые требования в современных санитарно-эпидемических условиях.

Наша справка

Предыдущая Всероссийская перепись населения проходила в 2010 году. Благодаря ей был разработан и реализован целый рад нацпроектов по направлениям, обозначенным жителями.

Вся информация о Всероссийской переписи населения размещена на сайте strana2020.ru Информация подготовлена по материалам пресс-службы Администрации города Вологды.