Предприятие АО" Абиогрупп" дважды стало "Экспортером года"

АО" Абиогрупп" дважды победило в конкурсе "Экспортер года".

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на Вологодчине отмечает уникальное предприятие Северо-Запада АО "Абиогрупп".

Это одно из стабильно работающих предприятий региона, оно стало визитной карточкой региона. "Абиогрупп" - участник выставок, экологических симпозиумов и научно-практических конференций российского и международного уровня.

А экономисты констатируют, что в последние годы мощности предприятия растут, но наиболее любопытный показатель - растет объем экспорта. Согласитесь, выйти на международный рынок не так-то просто. Как правило, это результат целенаправленной работы, кропотливого труда всего коллектива. Важно все: и продукция, и ее качество, и необходимые сертификаты. Коллектив "Абиогрупп" все эти сложности смог преодолеть. Дело в том, что предприятие производит технический жир животного происхождения. Продукция отправляется как на отечественные предприятия, так и на экспорт. Ежемесячно за рубеж, а это страны ЕС, отгружается 250 тонн жира.

"Экспортный потенциал завода не возник в одночасье, - признаются переработчики. – С момента тестовой экспортной отгрузки, а она состоялась в 2014 году, был пройден путь длиной в 7 лет. За эти годы было наработано высокое качество нашей продукции, был сформирован под неё рынок. И, конечно, за это время были увеличены мощности производственной площадки".

Результат впечатляет: за 5 лет, с 2016 по 2020 годы, объёмы экспортных отгрузок увеличились в 5 раз. Сегодня продукция из Вологодской области отправляется в Нидерланды, Польшу, Швецию, Бельгию.

АО" Абиогрупп" - здесь работает молодой и профессиональный коллектив.

Известно, что у нас в стране технический жир животного происхождения широко используется в химической промышленности для производства моющих средств, различных технических масел. А за пределами страны, главным образом, для косметической промышленности и для производства биотоплива. Не секрет, что на фоне энергетических кризисов, технологии производства топлива занимают умы не только ученых-одиночек, но и целых отделов солидных компаний. И тенденция уже заметна: если раньше за рубежом животный жир больше использовался производителями косметики, мыла и кормов для домашних животных, то отныне он все больше перерабатывается в биотопливо. А это значит, рынок сбыта в обозримой перспективе практически неограничен.

При поставках за рубеж важно качество продукции: она повергается строгому ветеринарному и санитарному контролю, тестируется на соответствие качества мировым нормам и требованиям.

За контролем качества на предприятии следит аттестованная лаборатория.

Успехи вологодских переработчиков не остались незамеченными. Дважды предприятие становилось победителем Всероссийского конкурса "Экспортер года". Конкурс проводит Российский экспортный центр, в состав комиссии входят представители профильных ведомств, крупнейших бизнес-сообществ. О престижности говорит тот факт, что в 2021 году на конкурс поступило более 1,8 тысячи заявок от крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Комиссия выделяет достигших наибольших успехов в сфере экспорта товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Конкурс проводится на региональном и федеральном уровне.

В этом году в рамках первого бизнес-форума «Вологодская область: вызовы, перспективы, точки роста» предприятию АО «Абиогрупп» был торжественно вручен диплом победителя конкурса в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса».

"Абиогрупп"значит - лидер

На сегодняшний день предприятие сохраняет позицию ведущего завода по переработке биологических отходов животноводческих и птицеводческих хозяйств в Северо-Западном регионе России.

Напомним, уникальный бизнес начинался с торговли кормами для животноводства. Но скоро пришло понимание - такой ценный продукт, как мясокостную муку, пищевую добавку для животных, богатую протеином, можно и нужно производить самим. И в Шексне, в индустриальном парке "Шексна" за два года был построен современный биотехнологический завод. Был создан и транспортный цех. Предприятие требовало кадров новой формации, их собирали по всей стране. Возглавили предприятие специалисты в области управления и экономики.

И завод заработал. Чтобы справляться с растущими объемами потребовалось расширять производство, увеличивать мощности в разы.

Работу предприятия поддержало само время: санитарные требования к утилизации биоотходов все более ужесточались. В то же время не все животноводы, мясопереработчики, птицеводческие хозяйства, убойные площадки имели возможности утилизировать биоотходы самостоятельно. И, чтобы обойтись без серьезных штрафов, легче было позволить это сделать профессионалам.

Продукция предприятия востребована у нас в стране и за рубежом.

Со многими предприятиями "Абиогрупп" работает с момента основания. Среди партнеров - поставщики сырья Вологодской, Ленинградской, Московской, Ивановской, Ярославской, Костромской областей.

На предприятии - свой транспортный цех.

Вторичное использование биологических отходов – это довольно сложный вид предпринимательской деятельности. Однако опыт западных стран указывает на его широкие перспективы. И АО «Абиогрупп» удачно вписывается в тренд, предприятие находится в прекрасной экономической форме. АО "Абиогрупп" - надежный партнер сотен предприятий по всей стране и за рубежом, число их растет. Все это подтверждает правильность выбранного пути. И потому коллектив уверенно смотрит в будущее.

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Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

АО "Абиогрупп" поздравляет вас с профессиональным праздником.

Уважаемые партнеры!

Желаем вам стабильности и продуктивности, процветания и благополучия, реализации планов и проектов! Мы всегда открыты для сотрудничества.