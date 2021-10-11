SKODA обучила маленьких вологжан правилам дорожного движения

Очень важно прививать грамотное поведение на дороге с самого детства. В Дилерском центре ŠKODA «АВТОЭКСПРЕСС» 1 и 2 октября было организовано мероприятие «ŠKODA Кроха». Цель очень проста — рассказать деткам в доступной форме об основных правилах дорожного движения.

Что такое светофор, зачем нужна «зебра» и как правильно переходить дорогу — всё это юные пешеходы разобрали вместе с героем мультфильма «Щенячий патруль». Форма подачи выбрана не случайно — при помощи ассоциаций, любимого персонажа и стихотворений дети хорошо воспринимают информацию и лучше ее запоминают.

Все юные участники дорожного движения получили от автомобильной марки ŠKODA фирменные подарки и сладкие угощения.

Пусть строгое соблюдение Правил движения будет, как зеленый огонек светофора, залогом безопасности, здоровья и жизни детей!

Официальный дилер ŠKODA «АВТОЭКСПРЕСС»

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