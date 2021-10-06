В Вологодской области жители Кирилловского района наблюдали качающуюся Луну

Фото: Кирилло-Белозерский музей-заповедник ВКонтакте

В Вологодской области снова снимается кино. "Гримвагены, буфеты, караван, световые вагены... Центральная площадь Ферапонтова в буквальном смысле заполнена техникой для съёмок фильмов", - сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея заповедника.

Именно на территории филиала, в Музее фресок Дионисия, идут съёмки полнометражного фильма с рабочим названием "Сокровища Ивана Грозного".

Это приключенческий фильм, продюсером выступил Леонид Верещагин, режиссёр - Глеб Орлов. Сценарий был написан Андреем Золотаревым.

Речь в ленте будет идти о библиотеке Ивана Грозного: при прокладке тоннеля к Библиотеке имени Ленина строители обнаружили список, который доказывает существование этого книгохранилища.

И начинается охота за сокровищами, в которую был втянут и простой парень Илья, который работает курьером.

Фото: Кирилло-Белозерский музей-заповедник ВКонтакте

Съемки проходят в естественных интерьерах - главный герой прилетит в аэропорт Вологды, затем отправится в Ферапонтово.

Однако, для вечерних и ночных съёмок Музею фресок Дионисия сделали такую фантастическую подсветку, что не узнать его будет просто невозможно. Для съёмок сделали и искусственную Луну. Как сообщает Мария Хаустова, на самом деле это большой белый шар, который озадачил жителей другого берега Бородаевского озера. Они, не зная, что у Музея фресок Дионисия идут съёмки, были озадачены: "В окно выглядываем, а на небе Луна взошла. Причём на том месте, где и должна. И качается из стороны в сторону... Из стороны в сторону..."

Дело в том, что в ночь, когда происходили съёмки (а зачастую они выпадают на ночные смены и идут до шести утра), случился туман и настоящей Луны было не видно.

Фото: Кирилло-Белозерский музей-заповедник ВКонтакте

Фото: Кирилло-Белозерский музей-заповедник ВКонтакте

Как ранее сообщалось, съёмки фильма пройдут в Москве, Казани, Нарьян-Маре,Санкт-Петербурге и Вологде.