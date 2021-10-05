Выставка современного искусства проходит в Кириллове

"Подснежники" Илья Оши

До 14 ноября в выставочном комплексе Кирилло-Белозерского музея-заповедника - Народном доме - продлится выставка современного искусства. В пяти залах можно ознакомиться со скульптурами, инсталляциями и полотнами абстрактной живописи трех молодых вологодских художников: Ильи Оши, Михаила Приёма и Серафимы Гулак.

Куратором проекта выступила живописец, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России Ираида Копьева. Зам генерального директора музея Алексей Смирнов заявил, что выставочный комплекс открыт для экспериментов и новых течений, хоть большинство выставок и тяготеет к консерватизму.

"Глубина поля" Миша Приём

Миша Приемышев может себе позволить использовать вместо кисти камыш, шпатель и... лапки голубей. Он выработал уникальный стиль, используя каллиграфию в своих работах. Вдохновляется повседневностью природы и уникальностью городских ландшафтов: в его произведениях можно обнаружить цитаты городов, природы и даже человеческих поступков! Картины всегда ищут точки соприкосновения с местом, штрихи и цвета соединяются с текстурами в многослойных работах.

Художник-хореограф Илья Оши работает с цветовыми пространствами – он представил три серии картин в свободной экспрессивной манере: белая, голубая и черная. Точные модули, которыми дополняет художник эти работы, придают картинам этой серии необыкновенно праздничное настроение.

Серафима Гулак. Фото Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Работы художницы Серафимы Гулак - философские, они похожи на принты с вшитыми размышлениями о вечных вопросах. Основная цель ее выставки - сократить разрыв между накопленной информацией о мире и реальными знаниями о нём, делать открытия через искусство.