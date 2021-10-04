Черный риэлтор оставил без квартир 14 череповчан

Риэлтора ждет суд

Череповецкий риэлтор отбирал квартиры у неблагополучных земляков. Черному риэлтору - 54 года, он являлся директором агентства недвижимости, через которое несколько человек лишились жилья.

Риэлтор находил сильно пьющих людей или наркоманов, давал им денежные займы под залог недвижимости. При этом он уверял, что едва они погасят долг, то смогут выкупить квартиру обратно.

Но сделка оформлялась как продажа третьим лицам, так что клиент лишался жилплощади. Затем квартиры использовались для обналичивания маткапитала.

Всего следователи сумели выявить 14 эпизодов "честного отъема квартир". Ущерб составил более 5 миллионов рублей.

Черному риэлтору - 54 года, он являлся директором агентства недвижимости.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, санкции статей, по которым обвиняют мужчину, предусматривают до 10 лет лишения свободы.