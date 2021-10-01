В Вологде выбрали 24 лучшие книги, вышедшие на Вологодчине в 2020 году

Закончился этап голосования членов жюри конкурса "Вологодская книга-2020" и читателей в номинации "Выбор читателя". В числе лучших изданий смотра, вошедших в шорт-лист – 24 книги.

Церемония награждения, где назовут имена победителей, состоится на Неделе вологодской книги 14 октября в 15.00 по адресу: Вологда, ул. М. Ульяновой, д.7.

Шорт-лист X областного конкурса «Вологодская книга – 2020» (2021 г.) (Лучшие издания по оценкам экспертов и читателей):

Андреева Т. А. Рассказы и сказки на вырост

Башлачев А. Н. «Нет тех, кто не стоит любви…»

Березкин К. А. Дневник

Вологодская область – душа Русского Севера

Евгений Калачев: альбом

Ермакова Т. А. Рассказы о том, как маленький мальчик Сережа стал большим поэтом и храбрым воином

Есипов В. В. О Шаламове и не только

Ехалов А.К. В истоках Ваги: есть ли будущее у северной деревни?

Коншин О. Н. Историческое путешествие по уфтюгским деревням

Кусочек счастья

Мерта В. Д. Старейшее училище водного транспорта Русского севера: история, люди, события: 100 лет

Мы вновь уходим, чтобы возвращать…: летопись Вологодского поискового отряда

Описание Кирилло-Белозерского монастыря, 1771-1773 гг. В 3-х тт.

Пшеницын Д. А. Волость Демьяново, Вотча, Илеза, Кептур на реке на Илезе (XVII-XXI вв.): династия государственных крестьян Коневых: деревня Сивеж, Миньковское сельское поселение, Бабушкинский район Вологодской области

Сазонов Г. А. На огневой черте

Соловьева Е. Е. Литература и культура Вологодского края. Ч.1

Сучкова Н. А. Страна

Тайны маленького городка

Церковно-исторический атлас Вологодской митрополии. Вологодская епархия

Черкасова М. С. Купец Г. М. Фетиев

Черный А. В. Путеводитель

Шадрунов С. В. День за днем

Шаламов В. Т. Стихотворения и поэмы. В 2-х тт.

Щеголева И. А. Русский язык: справочник школьника по орфографии и пунктуации в таблицах: 5-11 класс