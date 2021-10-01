В Вологодской области суд заключил под стражу мужчину, стрелявшего в двух человек

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве и покушении на двойное убийство в Вохтоге. О ЧП в Грязовецком районе сообщал сайт "Комсомольская правда"- Вологда.

1 октября Грязовецкий районный суд постановил заключить под стражу 54-летнего Андрея Тарасова. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 - п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ: убийство и покушение на убийство.

Трагедия произошла в Вохтоге. 28 сентября около 16:00 подозреваемый на улице Строителей у дома № 25 в поселке Вохтоге, как сообщает пресс-служба судов, "на почве личной неприязни выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову потерпевшей, которая через непродолжительное время скончалась на месте происшествия".

Затем Тарасов отправился на улицу Юбилейную, ге в квартире выстрелил в молодого человека ( Ранее сообщалось, что это его 26-летний сын, - прим ред..) Раненого молодого человека нашли, медики оказали ему, была сделана попытка выстрелить в третьего человека, имя которого не называется. Однако выстрела не последовало из-за технической неисправности пока еще неустановленного огнестрельного оружия.

29 сентября 2021 года в 19:40 Тарасова задержали - по информации местных жителей. Тарасов против заключения под стражу не возражал.

Суд принял во внимание, что Тарасов подозревается в совершении двух особо тяжких преступлений, ранее судим за совершение аналогичных преступлений и имеет непогашенную судимость за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия. Кроме того, ему прекрасно известны данные потерпевших по делу. Так что была избрана мера пресечения на 1 месяц 30 суток, то есть по 27 ноября 2021 года включительно.

Постановление может быть обжаловано в течение 3 суток со дня его вынесения.