Мероприятия Седьмого Цветаевского костра проходят на Вологодчине

Поездка Вологда - Сокол- Кадников - Вологда. 25 сентября. Фото Дина Шалашова.

В Вологодской области проходят мероприятия Цветаевского костра.

В минувшую субботу поклонники творчества сестер Цветаевых побывали в Соколе, в понедельник встретились в областной библиотеке. Еще два мероприятия запланированы на 7 и 9 октября.

Сокол, Печаткино, улица Фрунзе, 8

На Вологодчине прошел Седьмой Цветаевский костер. Более 50 человек из Вологды побывали в Соколе, возле дома, в котором в семье сына жила писательница Анастасия Цветаева, куда приезжала дочь Марины Цветаевой Ариадна. К мероприятию у дома на улице Фрунзе, 8 присоединились сокольчане - каждый год их становится все больше.

К Цветаевскому дому пришли самые разные люди. Фото: Иван Чухнин

На костер приехали гости из Москвы - Виктория Яншина, организатор Цветаевских костров в Тарусе, и Ирина Карташевская. Они были знакомы с Анастасией Ивановной в далекие 80-90-е. Виктория Яншина - журналист, автор многочисленных фотографий писательницы, в ее ближайших планах систематизация материалов, публикация альбома об Анастасии Цветаевой. Она привезла вологжанам подарки - передала несколько книг для музея и библиотеки.

Михаил Шаромазов пообещал, что работы у Цветаевского дома будут продолжены Фото: Иван Чухнин

Михаил Шаромазов, директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника , заверил, что работы по благоустройству будут продолжены. И наметил ориентировочную дату открытия Культурно-просветительского центра имени Анастасии Цветаевой на 2023 год.

Воспитанники Яны Сорокиной читали любимые стихи Фото: Иван Чухнин

Традиционно, на импровизированной площадке у горящего костра каждый желающий мог прочесть любимые стихи, поделиться мыслями и впечатлениями о творчестве сестер Цветаевых. Кстати, в этом году было много молодежи - читали стихи, исполняли песни. Воспитанники певицы Яны Сорокиной показали свои навыки в художественном чтении. И, конечно, Елена Титова, организатор Цветаевских костров на Вологодчине, и в автобусе, и у дома, сумела рассказать столько, что хватило бы на добрый том о судьбах Цветаевых на Вологодской земле.

Кстати, минувшим летом в Соколе на улице Фрунзе побывала внучка Анастасии Ивановны - Ольга Трухачева-Цветаева. С того времени многое изменилось. В сентябре за счет средств спонсора, друга Цветаевского дома, исчезли руины двух двухэтажных зданий. Кроме того, для осушения территории были вырыты пруд и канава. Однако грунт все еще насыщен влагой. И виной тому не только дожди, но и неисправные коммуникации: идет утечка воды, труба для отвода проложена явно выше требуемой отметки. Это происходит на муниципальной территории и, скорей всего, предстоит переписка музея и водоканала, которая, как пошутили участники костра, "еще займет достойное место в экспозиции музея".

Площадка в Соколе, конце улицы Беднякова, где проходило несколько Цветаевских костров, на историческом месте бывшего причала, оказалась подмыта. Асфальт обрушился, власти называют территорию ничейной и потому костры отныне будут проходить на костровой площадке неподалеку от Цветаевского дома.

Храм Ильи Пророка в Засодимье

Ильинский храм оказался связан с семьей Цветаевых. Фото: Иван Чухнин

В поездке костровитяне познакомились и со вторым городом Сокольского района - Кадниковом: их путь лежал в знаменитый Ильинский храм, расположенный в нескольких километрах от центра.

Поклонники творчества Цветаевых направились туда не случайно. Анастасия Цветаева была верующим человеком. А в Ильинском храме служил священник, 5 декабря 1947 года крестивший ее старшую внучку - Маргариту, родившуюся вскоре после приезда писательницы к сыну в Печаткино.

Ильинский храм уникален. Он один из немногих, который и в летней церкви, и в зимней, сберег убранство тех далеких времен. Росписи, иконостасы, щедро украшенные по русской традиции серебром, престолы, утварь - все полностью сохранилось. И это поражает. Кстати, в рядовой деревенский храм даже не ходили жители Кадникова. У горожан были свои церкви, в том числе собор. Он частично разрушен, а в сохранившемся здании и ныне расположен городской дом культуры...

Как рассказывают местные жители, весть о том, что большевики появлялись в Кадникове, чтобы конфисковать церковное имущество, летела впереди их. И храм закрывали, ключи вешали на шею деревенского парнишки, а он скрывался в ближайших деревнях.

Службы в Ильинский храме шли до 1938 года, затем три года он был закрыт. Но в конце 1941 года в Ильинской церкви разместился эвакуированный архив Карельского НКВД. И это спасло и храм, и его внутреннее убранство.

В 1944 году прихожане отправили «ходоков» в Москву с просьбой открыть церковь. Это и произошло в 1945 году. Службу восстановил освобождённый из ссылки Архангельских ИТЛ протоиерей Андрей Николаевич Шергин. Отец Андрей и крестил младенца - первую внучку Анастасии Цветаевой. Таинство, по всей видимости, происходило на дому, в праздник - День конституции.

Увы, смерть священника была трагичной. 24 марта 1948 года отец Андрей был убит по дороге в Вологодскую епархию. Он вез выручку Ильинской церкви и, судя по всему, его обворовали - отняли саквояж, а батюшку сбросили с поезда. Он упал на сцепление между вагонами, но зацепился рясой. Поэтому "тело довезли до Вологды неповрежденным". Воров сразу поймали, матушка Надежда простила, велела отпустить: «Отца Андрея не вернешь, он бы их простил», дело было закрыто, а денег в саквояже уже не было".

Похоронен отец Андрей у входа в алтарь Лазаревской церкви в Вологде. По мнению Елены Титовой, наверняка эта трагическая история была известна писательнице.

Кстати, спустя почти 79 лет у Ильинской церкви пожелал упокоиться известный и талантливейший вологодский художник Михаил Копьев (1947-2017). Его могила находится в левой стороне кладбища, откуда открывается вид на храм.

В Вологде

Мероприятия Цветаевского костра продолжились в понедельник в Вологде. Поклонники творчества собрались у памятных деревьев - рябины и ивы во дворе областной библиотеки, затем прошел вечер.

7 октября

Как нам сообщила представитель областной библиотеки Наталья Швецова, культурный диалог «Круг чтения Цветаевых» пройдет в четверг, 7 октября, в зале № 14 (М. Ульяновой, 1) . Начало в 17 часов 30 минут. Встреча традиционно посвящена книгам, произведениям и авторам, которые составляли круг чтения сестёр А.И. и М.И. Цветаевых, а также их родных. 2021 год ознаменован некоторыми важными датами, поговорить о которых могут все желающие. Это 80-летие с момента гибели М.И. Цветаевой и юбилеи изданий трёх книг А.И. Цветаевой «Воспоминаний»; 105-летие издания книги «Дым, дым и дым» (заглавие связано с романом И.С. Тургенева «Дым») и 30-летие отдельного выпуска лагерного романа «Amor». Встречу ведет кандидат филологических наук, преподаватель Вологодского государственного университета Елена Витальевна Титова.

9 октября

В воскресенье, 9 октября, в день рождения М.И. Цветаевой, у памятных деревьев во внутреннем дворике Областной научной библиотеки (М. Ульяновой, 7) для всех желающих будет работать свободный микрофон. Начало акции в 11 часов. Вход свободный.