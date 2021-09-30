Вологодский район стал лучшим в четвертый раз

- Фото: администрация Вологодского муниципального района

В Вологодской области обнародованы результаты мониторинга эффективности работы органов местного самоуправления за 2020 год. В четвертый год победителем признан Вологодский район. Он вновь показал лучший результат.

- Фото: администрация Вологодского муниципального района

В сводном докладе, подготовленном областным департаментом внутренней политики, показатель Вологодского района составил 0,546 балла комплексной оценки. Это выше, чем у городских округов: у Череповца - 0,544, а у Вологды - 0,504 балла.

Это значит, что качеству услуг в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания жителям Вологодского района могут позавидовать жители большинства муниципалитетов области. Кроме того, оценивались показатели экономического развития, инвестиционной привлекательности, организация муниципального управления.

- Фото: администрация Вологодского муниципального района

Глава Вологодского района Сергей Жестянников отметил, что лидерство в рейтинге эффективности — это результат слаженной и командной работы.

- Фото: администрация Вологодского муниципального района

Он заявил о важности инициативы каждого жителя: «Мы не стоим на месте, постоянно совершенствуем систему муниципального управления. Успешно внедряем комплексный и проектный подходы. Также максимально эффективно стараемся использовать потенциал федеральных и региональных программ. Для каждого сельского поселения разрабатываем свою стратегию развития. Нам очень важны инициатива и поддержка граждан».

По его словам, почти половина селян вовлечены в развитие своих населенных пунктов. Самые популярные на селе проекты губернатора - «Народный бюджет» и «Градсоветы: Общее дело».

- Фото: администрация Вологодского муниципального района

Сергей Жестянников в ответ на поздравления сказал: «Благодарю всю нашу большую команду – всех, кому не безразлична судьба Вологодского района! Работу продолжаем, впереди – новые цели и задачи! Развиваем район вместе!»