86 вологодских курсантов заболели, но мировой суд оправдал их командиров

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В Вологодском институте экономики и права ФСИН в мае этого года произошло массовое заболевание курсантов. Об этом сообщала "Комсомольская правда"- Вологда. Норовирусную инфекцию обнаружили у 86 курсантов разных курсов. 47 из заболевших были госпитализированы в лечебные учреждения области.

Под суд пошли их командиры - начальники курсов.

После ЧП в учебном заведении была проведена проверка. В результате были выявлены нарушения, главным образом - в ликвидации последствий, в проведении дезинфекции. В отношении начальников 1,2,3 и 4 курсов были составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

Однако командиры свою вину в произошедшем не признали. Они пояснили, что вспышку зафиксировали поздно вечером в воскресенье 16 мая, в это время они были на выходном. Рано утром в понедельник, когда вышли на работу, то активно принялись выявлять заболевших курсантов, изолировать больных от здоровых. Работа была организована: комнаты больных после их отправки в стационар или перевода в изолятор обрабатывались и опечатывались. Матрацы, постельное и белье курсантов, а также форменное обмундирование, тюль и занавески с окон в этот же день были опечатаны в герметичные пакеты и незамедлительно были сданы в прачечную. По показаниям командиров, все помещения обрабатывались дезрастворами по несколько раз в день.

На суде выступили свидетели, которые рассказывали, как начальники курсов тщательно выполняли рекомендации главного санврача, самоотверженно боролись с инфекцией.

В результате суд не нашел оснований для привлечения начальников курсов к ответственности. "В материалах дела отсутствуют достаточные доказательства их виновности, указаний на конкретные действия или бездействие должностных лиц по нарушению санитарно-эпидемиологического законодательства в протоколах нет," - сообщает пресс-служба судов. Мировой судья прекратил производство по делам по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении должностных лиц за отсутствием в их действиях состава правонарушения.

Постановления в законную силу не вступили.