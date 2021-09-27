В Вологде скончалась Надежда Кузьминская - редактор газеты "Красный Север"

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Сегодня, 27 сентября, ушла из жизни директор Вологодского областного информационного центра, главный редактор областной газеты «Красный Север» Надежда Кузьминская.

"Сложно даже пытаться перечислить все ее профессиональные заслуги в журналистском сообществе, а также передать нашу горечь утраты", - сообщают ее коллеги, журналисты ИА"ВологдаРегион".

Надежда Александровна была главным редактором старейшей областной газеты «Красный Север», автором и идейным вдохновителем ярчайших информационных проектов, которые прозвучали на весь регион, были отмечены на федеральном уровне.

Вологодский областной информационный центр, который Надежда Александровна возглавляла со дня основания, это крупнейший журналистский коллектив в регионе.

Ольга Кузнецова, редактор сайта "КП-Вологда": "Поверить в это невозможно... Она череповчанка, но неожиданно появилась в Вологде - совмещала редактуру двух газет в разных городах. Такого еще никогда не было. Быстрый ум, прекрасная эрудиция, обостренное чувство справедливости - наверно, такое сочетание заставило ее выбрать журналистику работой своей судьбы. А то, что она по природе - лидер, привело ее в редакторское кресло. Она возглавила крупнейший журналистский коллектив региона... Мне кажется, она была счастлива здесь, в Вологде. Счастлива с друзьями и коллегами, хотя заботилась о маме, дочери, внуке, которые остались в Череповце. Она была на своем месте - ей было многое в кайф. Но она ушла..."

Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнование родным, друзьям, близким, ее коллегам и ученикам.