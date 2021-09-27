В Череповце братья отравились в кессоне

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ЧП случилось в Череповце, 26 сентября. В гаражах на Олимпийской мужчина начал сезонные работы - красил кессон. В результате едва не погиб сам и не уморил брата. Бдительность проявила жена: она вызвала спасателей. О ЧП рассказал начальник водно-спасательного отряда службы спасения Череповца Иван Крылов:

«54-летний мужчина красил кессон, надышался парами и потерял сознание. Его жена пыталась ему дозвониться, но не смогла. Женщина попросила 47-летнего брата мужа, съездить посмотреть, что случилось. Мужчина приехал в гараж, полез в кессон и тоже потерял сознание. Женщина вызвала спасателей..."

Те выехали на место и вызвали медиков. Мужчин вытащили из кессона, оба были живы. Однако состояние старшего внушало опасения, он был срочно госпитализирован. Младшему помогли прийти в себя на месте, он отправился домой.

Мигнувшим летом в Вологодском районе в деревне Скрябино в кессоне погибли 71-летний местный житель и его 50-летняя супруга. Они задохнулись, делая ремонт, от запаха краски в закрытом помещении.

Спасатели советуют:

Во-первых, подход к люку, закрывающему кессон, нужно сделать заметным и безопасным. Лестница, ведущая вниз, должна быть надежной. Тот, кто спускается в кессон, должен быть уверен, что там достаточно кислорода и минимум ядовитых газов. Откуда в кессоне могут появится ядовитые газы? Овощи, которые находятся в кессоне, прорастают, гниют, при этом поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Он скапливается в ограниченном пространстве и может стать причиной отравления. Прежде чем опуститься в кессон, проветрите его. Откройте кессон, откройте гараж, пусть свежий воздух какое-то время поступает в помещение. И позаботьтесь о надежной вентиляции.

Кессоны, как правило, красят нитрокрасками, которые очень вредны. И здесь обычная вентиляция не поможет. Нужно применять или изолирующие, или шланговые противогазы, обычный противогаз или респиратор не защитит от опасности. Работать необходимо вдвоем. Один работает в кессоне, а второй находится в гараже для страховки работающего в кессоне. При этом не забудьте о страховочной веревке на случай оказания возможной помощи.

Если же случилась беда, срочно вызывайте спасателей и бригаду скорой медицинской помощи, позвонив в Единый центр экстренных служб с мобильного телефона по номеру «112».