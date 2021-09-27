Молодежную стипендию имени Леденцова будут вручать студентам и ученым Вологды

Христофор Леденцов родился и похоронен в Вологде.

Молодежную стипендию имени Христофора Леденцова учредили в Вологде. Это была инициатива Мэра Вологды Сергея Воропанова. Ее охотно поддержали депутаты Вологодской городской Думы. Сессия прошла на минувшей неделе.

Согласно положению, город будет выплачивать талантливым и активным исследователям 10 стипендий им. Христофора Леденцова, они будут присуждаться студентам и молодым ученым в возрасте до 35 лет: пятерым студентам и пятерым - из числа молодых ученых, то есть кандидатов, докторов наук, работающих в вузах и научных организациях.

Ежемесячная выплата для студентов составит 4 тысячи рублей, для молодых ученых - 10 тысяч рублей ежемесячно в течение года. Решено, что с 2022 года для этих целей в бюджете необходимо предусмотреть 840 тысяч рублей. Стипендиаты будут определяться на основе конкурса, он стартует осенью 2021 года. А имена победителей объявят в феврале 2022 года в преддверии Дня науки.

Напомним, в 2022 году исполняется 180 лет со дня рождения Христофора Леденцова, "русского Нобеля", вологжанина, купца первой гильдии, мецената, учредителя одного из первых фондов в поддержку науки.