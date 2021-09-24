Директора в Зоопарке Деда Мороза заменили после ЧП с питомцами

Канадскую пуму в зоопарке не уберегли.

В зоопарке Деда Мороза, что под Великим Устюгом, поменялся руководитель. "Комсомольская правда" сообщала о ЧП этим летом: там сбежала и после неудачной поимки погибла пума. Ее подарили для радости детей местные бизнесмены Константин Закутаев и Василий Перевалов. Пуме влили снотворное, от которого зверь скончался.

Это, как оказалось, не единственный инцидент в зоопарке Деда Мороза. По неофициальной информации, "были факты с яком и лосем".

Вероятно, потому последовали кадровые выводы. Директор, москвич Сергей Векстер, отработавший в филиале Московского зоопарка несколько лет, ушел. Его заменил бывший заместитель директора - главный ветеринар Пензенского зоопарка Андрей Солодков. Он приехал в Великий Устюг и принимает дела, сообщает Город Че.

В год Зоосад Деда Мороза зарабатывает около 20 миллионов рублей, на содержание тратится около 40 миллионов. Расходы на себя берет Москва.

В зоопарке живут более 400 видов животных и птиц. Он находится в 12 километрах от Великого Устюга, в Вотчине Деда Мороза. Площадь зоопарка 7,5 гектар, он расположен в сосновом бору, на берегу реки Сухоны.