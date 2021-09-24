В Соколе сделали вышку для наблюдения над китами

На берегу Белого моря в районе мыса Глубокий смонтирована вышка, предназначенная для наблюдения за снежно-белыми китами-белухами. Реализация проекта началась при поддержке Segezha Group ещё в 2018 году.

Вышка изготовлена на Сокольском ДОК. Сооружение построено в форме шестиугольника, основание которого составляет около 6 метров. Высота маяка - 11,7 метров. На вышке оборудованы специальные смотровые окна для наблюдения.

Специалисты Сокольского ДОК отмечают, что проект не стандартный. Во время его реализации пришлось столкнуться с определёнными сложностями, связанными с климатическими особенностями местности. Доставку части материалов организовали по берегу Белого моря при отливе тракторами. Перевозка длинномерных конструкций осуществлялась лесовозом.

После возведения вышки Segezha Group продолжила реализацию проекта по развитию экологического туризма на берегу Белого моря в рамках сотрудничества с Национальным парком «Кенозерский». На создание эко-тропы «Птицы, рыбы и киты» в 2021 году было направлено 800 тыс. руб. Презентация проекта состоялась 19 сентября в с. Пурнема Онежского района Архангельской области. Финансовая поддержка стала продолжением успешного сотрудничества холдинга с уникальным биосферным заповедником. На открытии присутствовали жители села, которым было дано почетное право первыми перерезать символическую красную ленту.

Экологическая тропа «Птицы, рыбы и киты» охватывает как таёжные, так и морские экосистемы. Проект является кольцевым маршрутом, протяженностью 5 км от Пурнема до мыса Глубокий, где гости территории могут самостоятельно наблюдать за морскими млекопитающими и птицами. На всей протяжённости маршрута установлены тематические информационные стенды и указатели, в труднопроходимых местах устроены деревянные настилы.

Общая стоимость проекта по экологическому туризму составила за три года более 4 млн. руб.

«Побережье Национального парка – один из наиболее привлекательных районов для развития познавательного туризма. Благодаря проекту по созданию экологической тропы, гости заповедника могут самостоятельно наблюдать за удивительным животным миром, наслаждаться биоразнообразием этой местности, которое поражает своим обилием и многогранностью. С появлением смотровой вышки каждый желающий получил возможность насладиться красотой Беломорья, сохраняя природную среду в первозданном виде», - отмечает заместитель директора Национального парка «Кенозерский» по сохранению биоразнообразия и экологической безопасности Надежда Черенкова.

«В своей работе наша компания нацелена на обеспечение комфортной жизни в лесных регионах России. Это один из главных приоритетов корпоративной социальной ответственности и ESG-повестки, которая свидетельствует об устойчивом развитии нашего международного бизнеса. Segezha Group - первая компания в лесном секторе, которая в 2021 году вышла на IPO. Мы разработали стратегию ESG, в которой в первую очередь ориентируемся на климатическую углеродную нейтральность. В стратегии программам экологической направленности придается первоочередное значение. Это и внедрение наилучших доступных технологий, переход к безотходному производству, постепенная замена углеводородного топлива на отходы лесозаготовки, проведение мероприятий по сохранению биоразнообразия арендуемых лесов и минимизации воздействия на флору и фауну. Мы продолжаем и масштабируем благотворительные проекты «зеленого финансирования», одним из лучших примеров которого является совместный эко-проект с Национальным парком «Кенозерский», - говорит директор по связям с общественностью Segezha Group Кермен Манжджиева.

Справочно:

Кенозерский национальный парк - выдающийся образец североевропейского культурного ландшафта, сохранившего на своей территории традиции и реликтовые формы народного творчества, хозяйствования и природопользования. Образован во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 28 декабря 1991 года. Территория Парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс площадью 140 218 га. В 2004 году Парк был включён во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Высокая степень сохранности культурных ландшафтов и концентрация их ценных элементов делают Кенозерский национальный парк уникальным регионом, аналога которому нет на территории России и других стран мира.