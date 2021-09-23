Мужской хор из Вологды отправится на гастроли с песнями на стихи Николая Рубцов

Новая программа посвящена творчеству Николая Рубцова. Фото: материалы пресс-служб

Мужской хор Вологодской областной филармонии отправляется на гастроли. Таких масштабных гастрольных поездок у коллектива не было давно: кроме Москвы и Санкт-Петербурга в рамках тура с программой на стихи Николая Рубцова, Мужской хор выступит в Ярославле, Костроме – всего в 11 городах России.

У вологодских хористов - новая программа.. И премьера состоится в Вологде, 25 сентября. Концерт начнется в 15 часов в Областной филармонии. При этом будет доступна интернет-трансляция концерта.

В программе гастролей -11 городов Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает пресс-служба филармонии, концерт является частью цикла музыкально-просветительских программ «Тихая моя Родина». Он посвящен 85-летию со дня рождения Николая Рубцова. Проект реализован в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.