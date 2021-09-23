Депутаты Вологды проголосовали за оплату проекта пандусов к жилым домам

Сессия Вологодской городской Думы прошла 23 сентября. Фото: материалы пресс-служб

Жилые дома станут удобнее для вологжан с ограниченными возможностями здоровья. У них появятся пандусы. Бюджет Вологды оплатит проект по монтажу пандусов в жилых домах.

23 сентября прошла сессия Вологодской городской Думы, депутаты проголосовали за инициативу администрации. Стоимость проекта - 320 тысяч рублей, их депутаты и внесли в бюджет, проголосовав за поправку.

По обращениям граждан и после выхода комиссий определены два дома, в которых появятся пандусы: на улице Воркутинской, 22 и улице Чернышевской, 121.

Глава Вологды Юрий Сапожников прокомментировал принятое решение: «Такой проект в Вологде реализуется впервые. Разговор об этом шел и ранее. На майской сессии Думы мы с коллегами поддержали решение, которое возлагает на город полномочия по приспособлению жилых помещений и мест общего пользования в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов. В дальнейшем мы планируем приступать к монтажу пандусов с привлечением средств регионального бюджета. В дальнейшем мы планируем продолжать эту работу в порядке поступления заявлений от вологжан».

Решение позволяет претендовать на софинансирование за счет средств бюджетов вышестоящего уровня, а реализация самих мероприятий по обеспечению доступности потребует меньше времени.