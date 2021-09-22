Любимой вологодской художнице Джанне Тутунджан - 90 лет

Джанна Тутунджан (1923 - 2011 г.г..)

22 сентября - 90-ый день рождения, наверно, самой известной вологодской художницы, члена-корреспондента Российской академии художеств, народного художника РФ, члена Союза художников СССР с 1964 года Джанны Тутунджан. 10 лет ее нет с нами, но память о ней жива.

Сегодня на главной аллее Козицинского кладбища, где могилы ее и мужа, художника Николая Баскакова, венчают два белоснежных крыла-паруса, побывали друзья и родные, поклонники таланта.

На Козицинском кладбище - живые цветы

Среди них - Дина Шалашова. Та самая, с которой началась знаменитая работа художницы "Молодая".

Молодая. Художник - Джанна Тутунджан.

Дина жила в деревне Сергиевской Тарногского района, где Джанна Таджатовна с мужем купили дом. Дина была подростком, когда деревню взбаламутила весть: "У нас будут жить художники!"

"А где еще им жить, если не здесь - в этом самом красивом на свете месте?" - так здраво рассуждали дети. Дина Петровна и сейчас помнит тот момент, когда они с подругой шли по тропинке через ржаное поле в соседнюю деревню и обсуждали весть о художниках. Новые соседи казались им если не инопланетянами, то небожителями.

А потом Джанна Таджатовна делала зарисовки с девушки Дины для своей работы:

- Портреты она никогда не писала. Это же образы! Так и работа "Молодая" - это образ молодости и весны. А я вскоре уехала из деревни и встретилась с Джанной Таджатовной лишь через многие годы. Она и рассказала, что для продолжения работы она долго искала похожую девушку. Так что с первых набросков до готовой картины прошло целых десять лет.

Дина Шалашова с внучками и Джанна Тутунджан.

Художники каждое лето проводили в деревне. Дом, который они приобрели, был построен на продажу как дачный. Им пришлось утеплять его, выкладывать печь... В деревне художницу очень любили.

- Дина Петровна, как ей, москвичке, армянке, удалось стать своей среди деревенских?

- Она была очень внимательна к каждому. И понимала не всех, а именно - каждого.

Но последние годы Тутунджан приезжала в Сергиевскую одна: муж тяжело болел. Приезжала ненадолго - боялась оставлять его. В последний раз Дина Петровна видела ее перед последней операцией: Джанна Таджатовна пригласила ее к себе домой.

- Она подарила книгу "Тем, кто смотрит в ту же сторону". Смотрела на меня так, что читалось без слов - прощается. Этот взгляд я никогда не забуду.

Последний подарок художницы

- А дом в деревне - стоит?

- Дом стоит. По просьбе сына, а он речник, летом у него горячая пора - навигация, за ним приглядывает местная жительница. Территория обкашивается, сохранены вещи, убранство. Конечно, там должен быть музей! У Тарногского района сейчас нет таких денег, возможностей. Но что это когда-нибудь случится - я просто уверена.

Дом в Сергиевской - летняя мастерская художников. Фото: Владыка Максимилиан.

Фото из архива Дины Петровны Шалашовой.