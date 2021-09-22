Музей фресок Дионисия участвует в интернет-голосовании популярного журнала

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Музей фресок Дионисия принимает участие во Всероссийском конкурсе "Сокровища России", объявленном журналом «National Geographic Traveler». Голосование идет в интернете и служит популяризации внутреннего туризма, достопримечательностей страны. До 10 октября 2021 года каждый может поддержать вологодскую жемчужину.

Музей фресок Дионисия находится в селе Ферапонтово Кирилловского района, в архитектурном ансамбле Ферапонтова монастыря, основанного на берегу живописного озера в XIV веке. Росписи Дионисия датируются 1502 годом, то, что они сохранились - настоящее чудо.

Ансамбль Ферапонтова монастыря – яркий пример гармоничного единения с практически не изменившимся с XVII века естественным окружающим ландшафтом. Музей раскрывает особый духовный строй северного монашества и особенности хозяйственного уклада северного крестьянства.

Многие считают Ферапонтово одним из самых красивых мест страны. Николай Рубцов посвятил ему бессмертные строки:

"...В потемневших лучах горизонта

Я смотрел на окрестности те,

Где узрела душа Ферапонта

Что-то Божье в земной красоте..."