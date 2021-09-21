Водитель Мерседеса устроил гонки по улицам Вологды

Пресс-служба густо отретушировала фото нарушителя. Хотя, казалось бы... Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД остановили автомобиль МерседесML. Они заметили, что водитель нарушал ПДД - во время движения разговаривал по телефону. После остановки мужчина долго искал документы, затем, не найдя их, резко сорвался с места.

Сотрудники ГИБДД начали погоню. По рации они сообщили о произошедшем коллегам.

В результате среди бела дня по центральным улицам города прошли гонки. Мерседес мчался, грубо нарушая Правила дорожного движения, так что создавалась реальная опасность для пешеходов и других водителей. На улице Герцена внедорожник свернул во дворы, выехал на улицу Козленскую и там остановился. Водитель выскочил из иномарки и попытался убежать. Но госавтоинспекторы сумели задержать его.

Водителем Мерседеса оказался вологжанин 1983 г.р. Оказалось, что водительское удостоверение он никогда не получал. Однако ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. На него было составлено 7 административных материалов, среди которых: 1 – за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства, 1 – за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 3 – за проезд на запрещающий сигнал светофора, 1 – за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, 1 – за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В настоящий момент пять административных материалов уже рассмотрены, общий штраф за нарушение которых составил порядка 10 тысяч рублей. Два административных материала за неповиновение сотруднику полиции и невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, находятся на рассмотрении.

"Все хорошо! Вероятно, мужчину скоро можно будет увидеть вновь за рулем Мерседеса", - комментируют информацию вологжане.