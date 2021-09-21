В Вологде судят 50-летнего братоубийцу и поджигателя родительского дома

Это не первая кровь на руках грязовчанина Фото: материалы пресс-служб

Вологодский областной суд начал рассмотрение необычного уголовного дела: 50-летний Юрий Ширкунов из Грязовецкого района обвиняется по двум статьям. Он убил своих братьев и спалил свой дом. п. а ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Как стало известно, ранее Ширкунов уже был судим за убийство, но освобожден в сентябре 2016 года по отбытию наказания, но судимость в установленный законом срок не снята и не погашена. Новыми жертвами стали его братья.

ЧП случилось 7 ноября 2020 года в утренние часы. Следствие называет - с 04:30 до 11:30. В доме в поселке Восья Грязовецкого района поссорились выпивавшие три брата Ширкуновы. В ходе перепалки мужчины вышли на улицу, но потом Юрий вернулся в свой дом, вынес охотничье ружье и семь раз выстрелил дробью в живот и в грудь одному из братьев. Потом не менее трех раз выстрелил в грудь другого брата. Оба потерпевших вскоре скончались. Мальчик, сын одного из братьев стал свидетелем произошедшего, ему Юрий позволили убежать.

После этого Ширкунов взял с веранды канистру с бензином, облил им помещения и поджег. В результате пожара дом и имущество были полностью уничтожены. Ущерб потерпевшей составил 120 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба судов, подсудимый частично признает вину. Он утверждает, что действовал неумышленно, в ответ на угрозы и обидные слова брата. Он заявил, что показания будет давать после допроса свидетелей.

Мужчина хладнокровно расстрелял родных братьев Фото: материалы пресс-служб

По словам матери спасшегося племянника, супруги одного из погибших, сын рассказал, что мужчины поссорились во время просмотра старых фотографий. Раньше конфликтов между братьями не было. Гражданский иск заявлять не желает.

Четвертый брат рассказал, что это родительский дом, они поселились в нем с родителями примерно в 1968 году, а потом там проживал Юрий. Гражданский иск заявлять он не стал.

Рассмотрение дела продолжается.

Рассмотрение дела продолжается Фото: материалы пресс-служб

Фото: пресс-служба судов Вологодской области.