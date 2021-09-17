Российский Дед Мороз проголосовал на дому

В Великом Устюге члены избирательной комиссии приняли бюллетень для голосования у российского Деда Мороза. Но сначала зимнего волшебника посетили волонтеры. Им дедушка рассказал о своих мечтах: ему хотелось бы больше спортивных площадок, комплексов, катков. "Чтобы все занимались спортом и были здоровы", - заявил Дед Мороз. Процесс засняли журналисты ИА "Вологда Регион".

Волшебник знает, чтобы все исполнилось, нужно обязательно проголосовать - проявить свою гражданскую позицию. Он решил это сделать на дому, поэтому избирательная комиссия пришла в полном обмундировании (халатах, перчатках и масках) к волшебнику прямо в сказочный терем. От предложенных средств индивидуальной защиты Дед Мороз отказался, заявив, что у него есть свои варежки и борода. За кого волшебник отдал свой голос - осталось тайной.

Как сообщает портал Госуслуги, на дому можно голосовать лишь по уважительным причинам. Дедушка Мороз, по всей видимости, имеет такое право ввиду преклонного возраста.

Оставить заявление для избирательной комиссии для желающих проголосовать дома можно было онлайн. Но кто не успел это сделать, необходимо позвонить в избирком, заявки принимаются по телефону до 14:00 19 сентября. Члены избирательной комиссии придут с урной для голосования в согласованное с вами время.

Напомним, проголосовать на избирательных участках можно 17,18 и 19 сентября с 8 до 20 часов. В Вологодской области все 932 избирательные комиссии приступили к работе. На месте избирателям выдают маски, перчатки, ручки, измеряют температуру и предоставляют антисептик.