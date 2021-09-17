Сколько получают вологодские секретари стало известно в их профессиональный праздник

-

17 сентября в России празднуется день секретаря - специалиста, который является правой рукой любого руководителя. Сайт hh.ru раскрыл секреты вологодских секретарей.

Оказалось, что средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях для секретарей в Вологодской области составляет 25 тысяч рублей. Причем соискатели претендуют тоже на эти же 25 тысяч рублей. Причем 32% сотрудников административной сферы тратят на обновление офисного гардероба до 5 тысяч рублей, еще 31% - от 5 до 15 тысяч рублей. Почти все работодатели (87%) ведут поиск на позицию секретаря на полную занятость. Среди соискателей, которые размещают резюме на позицию секретаря, преобладают женщины (97%).

Всего в этом году по области было открыто около 300 вакансии секретарей, что на 128% превышает количество размещенных вакансий за тот же период годом ранее.

На одну вакансию претендует в среднем 2,1 резюме, хотя оптимальным считается показатель 5-6 резюме в среднем на одну вакансию.

Самая «дорогая» вакансия для секретаря в регионе в этом году была размещена компанией из сферы металлургии, работодатель предлагал заработную плату от 35 тысяч рублей в месяц.