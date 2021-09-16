5 тысяч жителей Вологды стали экоактивистами этим летом

За сезон в Вологде прошло 5 фестивалей "Экопарк" Фото: администрация города Вологды

В Вологде подвели итоги проекта «Экопарк». V фестивалем на площади Революции окончился летний экосезон. В мероприятии поучаствовали вологжане-активисты, общественные организации и депутаты. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города. Мэр Вологды Сергей Воропанов обсудил перспективы проекта:

"Основная задача «Экопарков» - это привлечение жителей к проблемам экологии и вопросам раздельного сбора мусора. И я считаю, что мы с ней справились. За все время проведения фестивалей их посетили более 5,5 тысячи вологжан. Было собрано порядка 16 тонн вторсырья, отправленного на переработку. Считаю, что останавливаться на достигнутом не нужно, на данный момент совместно с МЦ «ГОР.СОМ 35» прорабатываем формат мероприятия на осенне-зимний сезон. Эта работа очень важна для экологического просвещения вологжан, тем более в Год экологии. Это же направление одно из ключевых в концепции «ЭкоВологда»"

Фестивали «Экопарк» стартовали в июне. На каждой акции собирали вторсырье представители экологических сообществ: зоозащитной организации «Велес», АНО «Мама может» и других. На площадках детей были организованы активности для взрослых и детей, мастер-классы.

Вологжанин Алексей Михайлов поделился опытом участия: «Принес стекло, правильно не выбрасывать его на помойку, а сдавать на переработку. Занимаюсь такой утилизацией полгода. На «Экопарк» пришел впервые, обычно сдаю мусор в специальные контейнеры в городе».

Чиновники пояснили, что участвуя в экофестивалях, вологжане вносят значительный вклад в сохранение окружающей среды и поддержание чистоты в городе, учатся и распространяют идею о раздельном сборе мусора. Кроме того, в городе 20 ноября откроется бесплатная школа «Зеленая улица» на 150 мест при поддержке АНО «ЭкоБессрочка Вологда». Вологжане смогут послушать лекции от экспертов всероссийского уровня, которые посетят областную столицу.

Помимо этого, в Вологде ведется экологическая работа в рамках проектных комитетов «Пластик-ноль», «Малая река большого города» и «Развитие электротранспорта».