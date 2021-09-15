В Вологде 1 ноября откроется детский сад "Капелька"

Детский сад "Капелька" начнет работать в ноябре.

В Вологде стала известна дата открытия третьего филиала детского сада № 117 «Капелька». Новое дошкольное заведение распахнет свои двери 1 ноября.

В двухэтажном здании разместятся 6 групп для малышей: три группы на 45 мест для детей до 3 лет и три группы на 55 мест для детей старше 3 лет, оборудованы пищеблок, пост охраны, совмещенный физкультурный и музыкальный зал, кабинеты для дополнительного образования детей.

Согласно плану, у каждой из шести групп будет свой прогулочный участок, на них - кирпичные веранды, малые архитектурные формы.

Детсад оборудован в пристройке к многоквартирному дому на ул. Возрождения, 49. На место выехали мэр Вологды Сергей Воропанов и представители депутатского объединения «Единой России» в городской Думе Михаил Громов и Елена Земчихина.

При строительстве многоквартирного дома на улице Возрождения, 49, подрядчик выбрал проект с пристройкой. В итоге на одном фундаменте с жилым домом разместился детский сад на 100 мест. Однако, по словам заместителя генерального директора ООО «ВологдаСтройЗаказчик» Максима Мелочникова, коммуникации были проведены к зданию отдельно, чтобы он был независим от дома.

Как сообщил депутат Михаил Громов, пока нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях в районе улиц Ленинградской - Возрождения есть. Но с открытием детсада на Возрождения вопрос будет снят с повестки дня.

Уже подводится подбор сотрудников. К 1 ноября штат будет укомплектован. А пока родители обращаются к администрации с просьбой о переводе сюда своих детей. Комплектование групп в новое образовательное учреждение начнется уже на этой неделе. По информации Сергея Воропанова, помещение находится в собственности у застройщика. Город будет арендовать здание с возможностью последующего выкупа.

Детский сад на Возрождения - третий филиал детского сада № 117. Первые два были построены в 2019 и 2020 годах, в них воспитывается 950 детей.

Как сообщает пресс-служба Вологодской городской Думы, в этом году будет сдан еще один детский сад - на 420 мест на улице Народной. Его планируют открыть также в ноябре. 1 сентября открылся новый детский сад на улице Ярославской, он стал филиалом № 108 «Гнездышко».