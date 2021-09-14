Вологжанку наградили медалью за воспитание 6 приемных детей

В Вологодской области к государственной награде представили Татьяну Чикризову - женщина воспитывает сразу 6 приемных детей. Жительница поселка Кувшиново Вологодского района образцовая приемная мама. Она шла к этому всю сознательную жизнь:

«В старших классах школы я поступила в экспериментальный психолого-социальный класс, прошла обучение по специальности «Помощник социального педагога». Затем поступила на специалиста по социальной работе в педуниверситет. В составе педагогических отрядов ездила по детским домам области с мероприятиями, проводила уроки по здоровому образу жизни. После рождения дочери обучилась в школе приемных родителей, начала изучать банки данных детских домов, так как мне хотелось еще детей. Сейчас у меня большая дружная семья, у нас никогда не бывает скучно. У ребят много увлечений, мы все делаем вместе».

Медаль для родителей-героев Фото: Правительство Вологодской области

Татьяна рассказала, что живет со своими родными в четырехкомнатной квартире. Детки занимаются в музыкальной школе, библиотеке, кружках Дома культуры. Кроме того, их семья выступает ансамблем! Есть и небольшое хозяйство в деревне. Ребята также любят пикники и походы.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, госнаграды удостоились еще две семьи из детской деревни SOS Вологодского района. Супруги Соколовы посвятили жизнь воспитанию пятерых детей, двое из них приемные. В семье Труфановых семеро детей, пятеро из них под опекой.

Замгубернатора Лариса Каманина отметила, что за последнюю пятилетку на Вологодчине почти в 2 раза сократилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На данный момент в 2550 замещающих семьях живет 88% детей. "Не каждый может найти в себе силы взять в семью приемного ребенка, подарить ему любовь и заботу. Сегодня я поздравляю вас, уважаемые родители, с почетной наградой и желаю, чтобы дети вас всегда любили, ценили и с радостью возвращались в дом, где они выросли", - отметила чиновница.